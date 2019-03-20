Минкомсвязь России обеспечит трансфер российских ИТ на Кубу

Россия увеличит поставки на Кубу своих решений в области телекоммуникаций, расширит сотрудничество по подготовке специалистов в сфере ИКТ и ускорит переговоры по снижению тарифов на международный роуминг. Такие решения были приняты по итогам визита в Гавану российской делегации во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаилом Мамоновым. Для дальнейшей проработки этих вопросов кубинская делегация посетит Москву в апреле 2019 года.

В рамках визита на Кубу прошло шестое заседание Российско-кубинской рабочей группы по информационным технологиям и связи. На нем стороны подписали меморандум о взаимопонимании, призванный укрепить сотрудничество в области телекоммуникаций. В церемонии приняли участие Михаил Мамонов, руководитель кубинского министерства связи Хорхе Луис Пердомо, посол РФ на Кубе Андрей Гуськов и представители бизнеса: ГК «Ростех», ООО «РусАйТиЭкспорт» (RITE), ООО «Код безопасности» и других компаний.

Стороны, в частности, договорились активизировать работу по снижению тарифов на роуминг между обеими странами. Россия предложила провести пробное тестирование средств информационной безопасности от ООО «Код безопасности» для защиты данных кубинских государственных организаций и граждан. Участники переговоров также решили расширить сотрудничество в сфере образования. В частности, МТУСИ и СПбГУТ имени Бонч-Бруевича готовы принимать кубинцев на обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

«Россия очень ценит своих настоящих друзей, союзников, те страны, с которыми у нас установилось одинаковое отношение к мировым проблемам и тенденциям развития информационных технологий. Куба – одна из таких стран, – заявил по итогам подписания меморандума Михаил Мамонов. – Кубинские коллеги нам детально описали свои интересы: акцент делался на кибербезопасности, на развитии электронной торговли. Мы говорили о ряде новых проектов, которые можно реализовать при взаимодействии с российскими операторами связи в контексте появления на Кубе сети 3G».

По словам замминистра, сотрудничество поможет созданию на острове надежных систем хранения и безопасных каналов передачи информации и дальнейшему продвижению российских ИТ-продуктов в Латинской Америке.

В рамках бизнес-миссии Минкомсвязь России и RITE также провели для кубинской стороны семинар по вопросам электронного правительства.

АО «ИРКОС» уже поставляет на Кубу системы радиоконтроля, НТЦ «Протей» – решения для операторов связи, ООО «Центр речевых технологий» – системы распознавания лиц и голоса. ПАО «Ростелеком» сотрудничает с ETECSA по транзиту международного трафика на Кубу. Компания «Иновентика» планирует инвестировать в создание Центра совместной разработки (Регионального центра компетенций) по локализации российского комплекса защиты от кибератак InvGuard на Кубе и участвовать в доработке программного комплекса средств управления виртуализацией Integro от кубинской компании Softel и его совместном продвижении на рынки третьих стран (потенциальный объем рынка – 200-400 млн долл.). НИИ «Восход» совместно с кубинской ГК GEIC намерен развивать защищенную подвижную систему радиосвязи HPIP-S.

Кроме того, свои решения Кубе готовы предложить ГК «Геоскан» (применение беспилотных технологий в таких областях, как Smart city и кадастровые задачи, электроэнергетика и нефтегазовый сектор, добыча полезных ископаемых, геологоразведка, образование), АО «РТИ» (информационные системы для ситуационных центров в области охраны границы, миграции, кибербезопасности, платформа «Безопасный город»), ООО «Группа АйБи» (решения в области информационной безопасности) и другие российские компании.