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Встречи

Павел Ливинский принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Энергетика"

Павел Ливинский принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению Энергетика

27 марта 2019, 16:59
Рубрика: Встречи
Метки: ГОССОВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В состав Рабочей группы вошли представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания, федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития энергетики России, а также основные планы Рабочей группы на 2019 год.

В своём выступлении Павел Ливинский, в частности, затронул наиболее острые вопросы развития электроэнергетической отрасли.

«Целый ряд вопросов стратегического развития отрасли сегодня заслуживает внимание Госсовета. Необходимо решать вопросы нормативного регулирования, в частности, это касается существующего избытка неиспользуемых мощностей, за которые платят сети. Это сохраняющиеся проблемы перекрестного субсидирования, справедливого долгосрочного тарифообразования, а также консолидации территориальных сетевых организаций, которых по-прежнему в стране более 1700. Есть и ряд других вопросов, связанных с нормативным регулированием, которые тоже невозможно решить без участия государства», - отметил Павел Ливинский.

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