Павел Ливинский принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Энергетика"

В состав Рабочей группы вошли представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания, федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ, а также представители бизнеса и экспертного сообщества.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития энергетики России, а также основные планы Рабочей группы на 2019 год.

В своём выступлении Павел Ливинский, в частности, затронул наиболее острые вопросы развития электроэнергетической отрасли.