Первый объект по уничтожению химоружия передан под гражданское производство

Состоялось подписание соглашения о передаче имущественного комплекса объекта по уничтожению химоружия «Почеп» Московскому эндокринному заводу (подведомственному предприятию Минпромторга России). «Почеп» переоборудован в завод по изготовлению фармацевтических субстанций опийного ряда. Соглашение подписано Валерием Капашиным, главой ФБУ «ФУБХУХО», и Михаилом Фонарёвым, директором Московского эндокринного завода, в присутствии представителей Минпромторга России.

Ещё в сентябре 2017 года все запасы химического оружия России были уничтожены, и началась серьезная работа по созданию на базе объектов по его уничтожению востребованных для развития регионов и российской экономики в целом производств. Всего для уничтожения химического оружия в России были созданы семь высокотехнологичных промышленных объектов в шести субъектах страны, в их числе и объект в городе Почеп.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал, что в ближайшее время начнется поэтапная передача имущественных комплексов остальных объектов.

На базе пяти объектов будут запущены комплексы по обработке и обезвреживанию отходов, ещё один послужит площадкой для производства целлюлозы. «Почеп» же превратится в завод по изготовлению фармсубстанций. До 2024 года имущественные комплексы объектов будут переданы инвесторам

- отметил Денис Мантуров.

В декабре предыдущего года ликвидационные работы в Почепе были завершены, и объект получил все заключения о чистоте и возможности вовлечения его в хозяйственный оборот. На площадке «Почепа» начнется производство отечественных лекарственных средств полного цикла, включая социально значимые препараты. Планируется организовать выпуск 41 активной фармацевтической субстанции, предполагаемый объем инвестиций составит 5,2 млрд рублей.