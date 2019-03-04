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Инвестиции (проекты)

Первый объект по уничтожению химоружия передан под гражданское производство

Первый объект по уничтожению химоружия передан под гражданское производство

27 марта 2019, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПОЧЕП
Отрасль: ВПК (военно-промышленный комплекс) 

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Состоялось подписание соглашения о передаче имущественного комплекса объекта по уничтожению химоружия «Почеп» Московскому эндокринному заводу (подведомственному предприятию Минпромторга России). «Почеп» переоборудован в завод по изготовлению фармацевтических субстанций опийного ряда. Соглашение  подписано Валерием Капашиным, главой ФБУ «ФУБХУХО», и Михаилом Фонарёвым, директором Московского эндокринного завода, в присутствии представителей Минпромторга России.

Ещё в сентябре 2017 года все запасы химического оружия России были уничтожены, и началась серьезная работа по созданию на базе объектов по его уничтожению востребованных для развития регионов и российской экономики в целом производств. Всего для уничтожения химического оружия в России были созданы семь высокотехнологичных промышленных объектов в шести субъектах страны, в их числе и объект в городе Почеп.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал, что в ближайшее время начнется поэтапная передача имущественных комплексов остальных объектов.

На базе пяти объектов будут запущены комплексы по обработке и обезвреживанию отходов, ещё один послужит площадкой для производства целлюлозы. «Почеп» же превратится в завод по изготовлению фармсубстанций.  До 2024 года имущественные комплексы объектов будут переданы инвесторам

- отметил Денис Мантуров.

В декабре предыдущего года ликвидационные работы в Почепе были завершены, и объект получил все заключения о чистоте и возможности вовлечения его в хозяйственный оборот.  На площадке «Почепа» начнется производство отечественных лекарственных средств полного цикла, включая социально значимые препараты. Планируется организовать выпуск 41 активной фармацевтической субстанции, предполагаемый объем инвестиций составит 5,2 млрд рублей.

Компания: Минпромторг РФ

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