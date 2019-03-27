Росатом выступит партнером проведения форума "Арктика – территория диалога"

Росатом выступит партнером проведения V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Форум пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, его главная тема – «Арктика. Океан возможностей». Деловая программа Форума была опубликована 25 апреля.

В рамках Форума на специальной сессии «Северный морской путь – ключ к развитию Российской Арктики» планируется обсудить ключевые подходы к развитию СМП как масштабного транспортно-логистического проекта национального масштаба. Модератором сессии станет ведущий телеканала «Россия 24» Дмитрий Щугорев. Участники заседания обсудят пути решения целевой задачи по развитию Северного морского пути, сформулированной Президентом России Владимиром Путиным, – довести к 2024 году грузопоток по СМП до 80 млн тонн. На сессии выступит Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», наделенной в прошлом году функциями инфраструктурного оператора Северного морского пути.

«Чтобы реализовать поставленную задачу, мы в Росатоме планируем работу сразу по нескольким направлениям. Необходимо иметь мощную арктическую атомную ледокольную группировку, и в наших планах значится обновление ледокольного парка, строительство новых атомоходов (в том числе с использованием смешанного финансирования, когда из федерального бюджета выделяется только 50% требуемых средств). Вторая глобальная задача – создание новой инфраструктуры в этом регионе и модернизация действующей. Все это мы планируем обсудить с партнерами», – прокомментировал он тематику предстоящего мероприятия.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачёв, генеральный директор, председатель правления, ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и другие. Сессия начнется 9 апреля в 10:00 в конференц-зале D1 Конгресс-центра.

В рамках трека «Открытый океан» пройдет сессия «Судостроение: достижения и инновации». На ней планируется обсудить перспективы производства судов для наращивания грузоперевозок по Северному морскому пути. Модератором круглого стола выступит руководитель Дальневосточной практики КПМГ в России и СНГ Ольга Сурикова. Ожидается, что в мероприятии примет участие генеральный директор ФГУП «АТомфлот» Мустафа Кашка. Сессия начнется в 16:30 в Конференц-зале D3 Конгресс-центра.

В рамках того же трека запланировано провести пленарную сессию «Развитие инфраструктуры северных портов». Предметом обсуждения станет прирост производственной мощности морских портов Российской Арктики (Сабетта, Лавна, Выходной, Кола, Дудинка, Диксон, Индига, Кандалакша и другие) за счет увеличения объемов внутренних и международных грузоперевозок. Модератором выступит председатель правления, АНО «Национальный Центр ГЧП»; председатель совета директоров, ООО «Автодор-Инвест» Павел Селезнев. В этой сессии планирует принять участие Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути, Госкорпорации «Росатом». Мероприятие начнется в 12:00 в конференц-зале D4 Конгресс-центра.

Кроме того, в качестве специального выездного мероприятия на полях Форума запланировано проведение на борту атомного ледокола «50 лет Победы» круглого стола «Перспективы развития Северного морского пути». Его участники обсудят предложения по повышению эффективности организации плавания судов, совершенствованию мониторинга ледовой обстановки и навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного морского пути, развитию инфраструктуры морских портов, а также формирование грузовой базы и создание ледокольного флота. Мероприятие будет организовано при поддержке Росатома и пройдет в реальных условиях зимне-весенней навигации в акватории Обской губы Карского моря. Модератором круглого стола выступит заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Для справки:

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум «Арктика – территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности, а в 2017 году Форум был посвящен теме «Человек в Арктике».

Деловая программа Форума в этом году разделена на три основных глобальных направления – треки «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие». Кроме того, в нулевой день Форума пройдет Молодежный день.

В рамках трека «Прибрежные территории» участники сессий, панельных дискуссий и круглых столов обсудят такие темы, как новая система преференций для инвестиционных проектов в Арктике, меры поддержки арктического малого и среднего бизнеса, процесс цифровизации арктических территорий, арктическая медицина нового поколения, развитие авиации в Арктике, потенциал арктического туризма и др. Трек «Открытый океан» посвящен экономическим направлениям, которые составляют основу развития арктических регионов России и представляют значительный интерес для инвесторов ведущих стран мира. В трек вошли такие тематические блоки, как: «Северный морской путь – ключ к развитию российской Арктики», «Достижения и инновации судостроения», «Производство и использование сжиженного природного газа», «Транспортная взаимосвязь: Арктика, Дальний Восток, Сибирь, Урал», «Освоение арктического шельфа: потенциал и риски», «Развитие инфраструктуры северных портов». Третий трек деловой программы – «Устойчивое развитие» - посвящен теме повышения социально-общественного уровня арктических регионов и включает в себя все важнейшие направления поддержания и усовершенствования человеческого потенциала и инфраструктурного обеспечения жизни и деятельности в регионах российской Арктики. Также на площадке МАФ состоится Форум арктических муниципалитетов и пройдет встреча губернаторов Северного форума. Более подробную информацию о деловой программе можно получить на сайте Форума.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов. Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»