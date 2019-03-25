Специалисты "Вологдаэнерго" зафиксировали 3 факта хищения электроэнергии на сумму более 35 миллионов рублей

В ходе плановых рейдов по проверке приборов учета и снятию контрольных показаний у юридических лиц, сотрудники службы учета электроэнергии совместно со специалистами службы безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») выявили безучетное потребление электрической энергии на сумму 35 129 382 млн рублей.

Так, два факта хищения электроэнергии были зафиксированы в Вологодском районе – 29 479 182 млн рублей, и еще один – в Тотемском – 5 650 200 млн рублей соответственно. По информации службы безопасности «Вологдаэнерго», приборы учета этих компаний были изъяты и тщательно изучены специалистами. В отношении недобросовестных потребителей были составлены акты. Материалы направлены в полицию для привлечения виновных к ответственности. Предприниматели согласились с выявленными нарушениями, и обязались оплатить задолженности.



Филиал «Вологдаэнерго» напоминает, что хищение электроэнергии преследуется по закону (КоАП РФ Статья 7.19 Самовольное подключение и использование электрической энергии). Кроме того, в случае неоплаты долга сотрудники «Вологдаэнерго» совместно с УФССП России по Вологодской области проводят рейды по изъятию движимого имущества, блокировки счетов и т.д.