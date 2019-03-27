В США было введено в эксплуатацию 31,3 ГВт генерирующих мощностей в 2018 г.

Согласно предварительным статистическим данным, опубликованным Агентством по энергетической информации США (US Energy Information Administration EIA), в 2018 г. в стране было введено в эксплуатацию 31,3 ГВт генерирующих мощностей, а 18,7 ГВт – выведено из эксплуатации.

Новые вводы пришлись, в основном, на газовые ТЭС (≈62%), наземные ВЭС (≈21%), фотоэлектрические СЭС (≈16%). Около ≈2% новых вводов – ГАЭС и емкостные накопители энергии. При этом 90% новых энергоустановок, работающих на газе – это парогазовые установки (combined-cycle generators).

Что касается выведенных из эксплуатации генерирующих мощностей, то в 2018 г. выведено из эксплуатации в общей сложности 12,9 ГВт угольных ТЭС. При этом, 80% выведенных из эксплуатации генерирующих объектов приходится на четыре штата: Техас (4,3 ГВт), Огайо (2,3 ГВт), Флорида (2,0 ГВт) и Висконсин (1,7 ГВт).

Из генерирующих мощностей, работающих на природном газе, в 2018 г. выведены из эксплуатации 4,7 ГВт, из которых 93% – это паросиловые и газотурбинные установки, которые менее эффективны, чем парогазовые. Кроме того, выведен из эксплуатации энергоблок мощностью 600 МВт на АЭС Oyster Creek в штате Нью-Джерси.

EIA также прогнозирует, что основная часть новых мощностей, запланированных к вводу эксплуатацию в США до 2050 г., будет либо фотоэлектрическими СЭС, либо ПГУ (combined cycle gas turbine, CCGT).

В общей сложности за период с 2021 г. по 2050 г. планируется ввести в эксплуатацию 235 ГВт ПГУ, 175 ГВт СЭС и 24 ГВт наземных ВЭС соответственно. При этом, наибольшая доля новых генерирующих мощностей будет приходиться на ПГУ (43%).

По мнению агентства, ветровая генерация в ряде регионов страны будет конкурентоспособной только до отмены на законодательном уровне налоговой льготы на производство (production tax credit PTC). Правда, затем с течением времени ожидается повышение конкурентоспособности ВЭС, благодаря снижению стоимости ветровых турбин.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata