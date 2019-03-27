Вьетнам будет рассчитываться с "Силовыми машинами" за работу по ТЭС в нацвалюте

Ранее сообщалось, что трудности при исполнении международных контрактов на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" возникли из-за санкций США против "Силовых машин"

Россия и Вьетнам договорились использовать механизм взаимных платежей в национальных валютах в рамках контракта по строительству ТЭС во Вьетнаме, который ведет российская компания "Силовые машины". Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам переговоров в Ханое.

"Мы в рамках сегодняшнего заседания больше обсуждали вопросы энергетики в части строительства электростанций. Здесь есть определенные сложности у нашей компании "Силовые машины", которая попала под санкции США", - сказал министр.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", трудности при исполнении международных контрактов на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" возникли из-за санкций США в отношении "Силовых машин". По данным издания, российская компания утверждает, что из-за наложенных на нее в конце января санкций США проект покинули более полутора десятков контрагентов, что, в свою очередь, может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства. На этом фоне компания даже не исключала, что вьетнамский контракт будет расторгнут.

"Проблемы с тем, что часть оборудования и часть платежей оказались под давлением со стороны США. Поэтому мы договорились найти решения, в том числе используя механизмы взаимных платежей в местных валютах", - сообщил Мантуров.

Контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1,2 тыс. МВт заключен в декабре 2014 года вьетнамской компанией Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) и международным консорциумом PM-PTS в составе "Силовых машин" и Petrovietnam Technical Services Corporation (Вьетнам).

Мантуров также отметил важность поставок и локализациии во Вьетнаме российской техники.

"Для нас очень важной является поставка сюда [во Вьетнам] транспортных средств. Это и автомобили, и локомотивы, и вагоны", - сказал он.

Министр добавил, что в рамках встреч стороны договорились о внесении изменений в документы Вьетнама, которые будут способствовать развитию поставок и сборки техники из РФ.

ТАСС