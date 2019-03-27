Александр Новак: "Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Киргизию"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в государственном визите Президента России Владимира Путина в Киргизскую Республику.

В ходе государственного визита Владимир Путин встретился с Президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений двух стран, в частности, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Киргизия является стратегическим партнером и надёжным союзником России, подчеркнул глава Российского государства в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров.

«Особое внимание на переговорах мы уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В этой связи с удовлетворением отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота. В прошлом году он вырос на 17%, по данным нашей статистики, и достиг почти $2 млрд, а в январе текущего года прибавил еще 25%», - рассказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские предприятия представлены практически во всех ключевых отраслях киргизской экономики - энергетике, добывающей промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, транспорте.

По словам Президента России, взаимодействие России и Киргизии в нефтегазовом секторе носит «продвинутый характер».

«Газпромом» ведется большая работа по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Российским концерном уже инвестировано 16 миллиардов рублей из предусмотренных 100 миллиардов, в результате чего уровень газификации страны вырос с 22% до 30%. В планах – я уверен, что эти планы будут реализованы – довести этот показатель до 60%», - отметил Владимир Путин.

Кроме того, Россия стабильно экспортирует в Киргизию нефть и нефтепродукты в объемах, превышающих 1,1 млн тонн в год. По словам Президента России, прямой экономический эффект этих льготных беспошлинных поставок для киргизской экономики достигает порядка $2 млрд.

По итогам переговоров Александр Новак отметил, что российско-киргизское сотрудничество в энергетике насчитывает не одно десятилетие.

«По итогам 2018 года около 43% всего российского экспорта в Киргизию приходится на нефть и нефтепродукты. В то же время, Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Киргизию», - подчеркнул глава Минэнерго России.

Параллельно в рамках ЕАЭС продолжается совместная работа по формированию общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, Россия и Киргизия сотрудничают и в сфере электроэнергетики. Как отметил Министр, российские компании выражают свою готовность к углублению сотрудничества по развитию электросетевых комплексов России и Киргизии.

По окончании переговоров в присутствии глав государств России и Киргизии Александр Новак и председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Эмиль Осмонбетов подписали Протокол о внесении изменений к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года.

Также состоялось подписание Дорожной карты по привлечению инвестиций ПАО «Газпром» в ОАО «Кыргызнефтегаз» для развития нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей и Меморандума о намерениях между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и ООО «Авелар Солар Технолоджи», управляющей организацией ООО «Хевел» и компанией «Астра».