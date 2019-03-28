А. Рудой и И. Пешков на стенде ООО ХКА Стенд ООО ХКА на Cabex-2019

Портал RusCable.Ru начинает публикацию интервью по итогам Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019. Первым материалом в серии стал настоящий эксклюзив – Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» побеседовал с Аркадием Григорьевичем Рудым, генеральным директором «Холдинга Кабельный Альянс». Четыре года назад он пришел в кабельную промышленность из металлургической отрасли, но уже успел стать одной из самых заметных фигур в кабельном сообществе. О планах ХКА, важнейших управленческих задачах, жестком стиле руководства, проекте «Кабель без опасности» и подстаканниках для РЖД генеральный директор медиахолдинга и читайте в интервью «Аркадий Рудой: «Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель»!



«Холдинг Кабельный Альянс», одно из ведущих предприятий кабельной промышленности, объединяющее в своем составе три завода — «Электрокабель» Кольчугинский завод», «Сибкабель», «Уралкабель». Образованный в 2011 году путем объединения кабельных активов Уральской горно-металлургической компании, «ХКА» является одним из лидеров электротехнической отрасли в производстве кабельно-проводниковой продукции и входит в тройку лидеров промышленности по объемам переработки меди среди производителей России и стран СНГ.



Интервью проходило во время первого дня выставки Cabex-2019, непосредственно на стенде «ХКА», большая часть тематики которого была посвящена контролю качества кабельной продукции. Посетители выставки имели возможность ознакомиться с работой лаборатории завода «ЭКЗ», благодаря современным технологиям – 3D-экскурсии на площадку предприятия. «Электрокабель» Кольчугинский завод» отмечает в этом году юбилей, поэтому на стенде была организована специальная зона для поздравлений завода, где авторам самых оригинальных пожеланий вручались подарки.



Все эти темы, а также многие другие были затронуты в интервью. Мы приглашаем вас к прочтению и обсуждению материала по ссылке.



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