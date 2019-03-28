Генеральный директор МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудил перспективы взаимодействия и развития компании с победителями и финалистами конкурса "Лидеры России"

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел рабочую встречу с победителем и финалистом второго конкурса управленцев «Лидеры России 2018-2019» - членом правления МРСК Центра Константином Михайликом и генеральным директором АО «АтомЭнергоСбыт» Петром Конюшенко. Глава Компании обсудил с ними стратегически вопросы перспективы взаимодействия и развития компании, а также вопросы сотрудничества в части реализации проектов в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030».

«Работа в МРСК Центра дала мне бесценный опыт, который во многом стал залогом успешного участия в конкурсе «Лидеры России». В компании созданы все условия для профессиональной реализации и развития», - отметил Константин Михайлик.

«Я сам родом из Калининградской области и не понаслышке знаю об успешной работе электросетевого комплекса региона под руководством Игоря Маковского. Чего только стоят реализованные Янтарьэнерго проекты к чемпионату мира по футболу 2018! Сегодня он возглавляет МРСК Центра и перед ним стоят еще более амбициозные задачи», - сказал в свою очередь Петр Конюшенко.

Глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья поздравил Константина Михайлика и Петра Конюшенко с успешным участием в Конкурсе.