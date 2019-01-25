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Мероприятия

Компания ХИТ ЛАЙН на выставке ВОДА И ТЕПЛО, г. Минск

С 19 по 22 марта в Минске (Республика Беларусь) состоялась 21-я международная выставка «ВОДА И ТЕПЛО» – ведущее отраслевое мероприятие Республики Беларусь, объединяющее поставщиков и производителей технологий и оборудования для качественного водо- и теплоснабжения.

Целью выставки являлась демонстрация современных технологий и оборудования, отражающих все современные тенденции в вопросах  водо-, тепло- и энергопотребления в жилых и промышленных зданиях. Особо уделено внимание энергосберегающим технологиям и рациональному применению технологического оборудования.  

В рамках развития двухсторонних отношений и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в выставке приняла участие и ООО "Производственная компания ХИТ ЛАЙН" при поддержке Фонда развития экспорта Московской области. Наша компания представила на выставке линейку готовой продукции из ассортимента теплых полов и бытовых систем кабельного электрообогрева. Торговая марка Heatline это широкий спектр продуктов, таких как: нагревательные маты, кабельный теплый пол в стяжку, пленочный инфракрасный пол, система обогрева труб и инженерных коммуникаций, системы защиты кровли, открытых площадок и водостоков от обледенения, система обогрева грунта и многие другие.

На выставке был проведен ряд встреч и переговоров с крупнейшими компаниями Республики Беларусь, работающими как в сфере проектирования объектов электрообогрева, так и крупных дистрибьютеров и ритейл-сетей. ООО «ПК ХИТ ЛАЙН» заключило дистрибьютерские договора с белорусскими компаниями и теперь товары с торговой маркой Heatline можно приобрести непосредственно на территории Республики Беларусь.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Производственная Компания ХИТ ЛАЙН"

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