ЛАНИТ открыл в концертном зале "Зарядье" скульптуру "Энергия бесконечного развития"

Компания ЛАНИТ, партнёр концертного зала «Зарядье» по информационным технологиям, установила в холле зала скульптуру «Энергия бесконечного развития». Это совместный творческий проект ЛАНИТ и скульптора Пааты Мерабишвили, приуроченный к тридцатилетию компании на российском ИТ-рынке и символизирующий непрерывность и безграничность духовного совершенствования и технологического прогресса.

В основу композиции легла идея ленты Мёбиуса, которую предложил и проработал для компании ЛАНИТ дизайнер Роман Ковалишин (бюро VISIONAR). В дальнейшем концепцию творчески переосмыслил и воплотил скульптор Паата Мерабишвили.

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: «Парк стал кузницей сенсаций: архитектурных, художественных, культурных. Мы стараемся это поддерживать и в эстетической форме постоянно придумывать что-то и на территории парка, и теперь здесь – в концертном зале. Я считаю, это крайне полезно и для парка, и для зала, и для города – таким интеллигентным, элегантным образом привлекать внимание к нашим на сегодняшний день ведущим объектам. И я благодарен компании ЛАНИТ, скульптору и залу – всем, кто организует такие акции».

Ольга Жукова, генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье»: «Это первая скульптура, установленная в просторном, футуристичном холле «Зарядья». Она гармонично вписывается в архитектурный образ всего комплекса, и мы рады, что зрители могут не только наслаждаться сценическим искусством, но и прикоснуться к современному монументальному искусству. Приятно, что открытие скульптуры стало продолжением нашего партнёрства с ЛАНИТ».

Паата Мерабишвили, скульптор, почетный член Российской академии художеств: «Я развил идею ленты Мёбиуса в объёмную форму, назвав композицию «врата в Бесконечность». Она символизирует бесконечное движение, постоянное развитие технологического прогресса на Земле, стремление к познаниям. Композиция выполнена из листового металла со сложными соединительными элементами и ручной (авторской) обработкой поверхности. Скульптура имеет энергетический центр: встав в него, получаешь частицу энергии и любви».

Елена Генс, вице-президент по социальным проектам ЛАНИТ: «Проекты в сфере культуры и искусства – давняя и добрая традиция нашей компании. Мы дружим с театрами, музеями, кинопроектами. Сотрудничество с залом «Зарядье» – хорошее продолжение того, что мы делаем в этой сфере. На данный момент это самая технологически современная площадка, нам интересно с ней работать. Мы рады, что эта скульптура теперь будет украшать пространство «Зарядья», она соответствует духу ЛАНИТ и нашего сотрудничества – такая же красивая, изящная, динамичная, интеллигентная и потенциально бесконечная. Мы как компания постоянно совершенствуем собственное искусство создавать новое, а здесь мы вместе с нашими партнерами создаем что-то новое в искусстве».

На открытии скульптуры зрителям представили мобильное приложение Fibrum, которое благодаря технологии дополненной реальности позволяет пользователям увидеть «цифровой энергетический поток», который собирается во Вселенной и устремляется в центр скульптурной композиции. Приложение позволяет сфотографировать скульптуру с дополненной реальностью и выложить ее в социальные сети. Кроме того, пользователи могут сделать фотографию в абсолютно любом месте, разместив в кадре 3D-модель скульптуры. Скачать приложение можно в Google Play и App Store.

О Паате Мерабишвили

Скульптор, член Союза художников Грузии и Союза художников Москвы, почетный член Российской академии художеств. Родился в 1964 году в г. Тбилиси. В 1990 г. окончил Академию художеств в г. Тбилиси (творческая мастерская скульптора, проффесора Г. Очиаури).

Автор скульптурного памятника из бронзы Шикланову К.С.

Автор мемориальных досок: герою Отечественной войны генералу Лобову Г.А., поэту Расулу Гамзатову, заслуженному тренеру хоккейной сборной СССР Тарасову А.В.

Автор проекта памятника зенитчикам – защитникам московского неба 1941 г., а также памятника войнам в г. Ступино. Автор проекта памятников: Белле Ахмадулиной, Сергею Параджанову «Цвет граната», Мусе Джалилю.

Автор статуэтки «Приз зрительских симпатий» для XIII Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Скульптуры в ЦДХ: «Девушка с виноградной лозой» (доломит); «Стрелец» (известняк).

Награды:

малая скульптура – приз для Оперной номинации «Casta Diva»;

скульптурная форма – премия для «Иновации года-2017»;

Русский музей Санкт-Петербурга – приз фонда «U-Art: Ты и искусство».

С 1987 г. регулярно участвует в художественных выставках в России и за рубежом. Работы П. Мерабишвили находятся в личных собраниях М. Ростроповича и Г. Вишневской. В. Минина, И. Кобзона, В. Федосеева, Л. Рошаля, В. Гергиева, Б. Мессерера и др. Скульптуры и художественные полотна П. Мерабишвили хранятся в частных коллекциях в Грузии, России, Америке, Германии, Израиле, Швеции, Франции, Италии, Швейцарии, Канаде.

pata.ru

О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 году. В 2019 году отмечает свое тридцатилетие. Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России.

ЛАНИТ является партнером более 250 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – более 11 700 человек.

ЛАНИТ активно поддерживает социальные проекты в сфере культуры, искусства, образования. Среди них: серия выставок livre d'artiste в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Центральном выставочном зале «Манеж», музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», поддержка Международного фестиваля документального кино «ДОКер», сотрудничество с экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, развитие благотворительной программы «Пушкинский – детям детских домов и интернатов». С 2013 года ЛАНИТ – технический партнер Московского драматического театра М.Н. Ермоловой.

www.lanit.ru

https://www.facebook.com/LANIT.life

https://habrahabr.ru/company/lanit/

www.lanit.ru

Контактная информация:

Пресс-служба ЛАНИТ,

Екатерина Лыскова

тел.: +7 (495) 967-66-50 (доб. 14479)