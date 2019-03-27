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Цифровая революция

"Россети" представили практики цифровой трансформации

В рамках стратегической сессии Клуба лидеров «Практики цифровой трансформации бизнеса», «Россети» представили свой опыт и планы по изменению бизнес-процессов. 

Главный советник компании «Россети» Константин Михайленко отметил, что энергохолдинг готов внедрять технологические решения, которые позволят повысить эффективность бизнес – процессов компании. В приоритете проекты, связанные с созданием полноценной фабрики данных, включая инструменты: big data, технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. 

«Цифровая трансформация для «Россетей» - это изменение логики управления компанией и переход на риск-ориентированное управление, построенное на результатах работы с данными. Много времени уделяется сбору, обработке, хранению данных, аналитике. В связи с этим, приглашаем компании к сотрудничеству», — сказал Константин Михайленко.

Напомним, Совет директоров компании «Россети» в декабре 2018 года одобрил концепцию «Цифровая трансформация 2030». Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных сервисов для клиентов.

Компания: ПАО "Россети"

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