Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики

В рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизию крупнейшие предприятия России и Киргизии в области солнечной энергетики группа компаний «Хевел» и завод «Астра» при поддержке ВЭБ.РФ заключили Меморандум о намерениях. Документ подписан в ходе 8-ой Российско-киргизской межрегиональной конференции.

Со стороны группы компаний «Хевел» документ подписал генеральный директор Игорь Шахрай, со стороны ВЭБ.РФ – первый заместитель председателя – член правления Николай Цехомский, со стороны компании «Астра» – председатель совета директоров Ярослав Кузнецов.

Стороны намерены развивать промышленное и финансовое сотрудничество в рамках общего экономического пространства Евразийского экономического союза, содействовать углублению международной промышленной и финансовой кооперации в целях стимулирования роста промышленного производства и производства конкурентоспособной продукции как для рынков России и Киргизии, так и для экспорта в другие страны, а также продвигать новейшие технологии в области возобновляемой энергии и энергоэффективности.

Одним из направлений сотрудничества может стать создание промышленного кластера по выпуску компонентов для производства высокоэффективных солнечных модулей, которые впоследствии могут быть использованы при строительстве генерирующих мощностей в России и Киргизии, а также экспортироваться на внешние рынки.

«В условиях динамичного роста индустрии солнечной энергетики создание производственных цепочек высокотехнологичной продукции на территории соседних государств повышает конкурентоспособность продукции на внешних рынках и обеспечивает широкие возможности реализации промышленного потенциала наших стран», – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

«Для реализации проектов компании «Астра», направленных на масштабирование производства, возможно использование финансовых инструментов ВЭБ.РФ, а также привлечение к финансированию иных финансовых институтов», – отметил Николай Цехомский.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики. Деятельность сосредоточена на высокотехнологичном производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности в области солнечной энергетики.

ООО "Астра" основана в 2016 году на базе ОАО "Кыргызский Химико-Металлургический завод", является единственным в Кыргызской Республике и ЕАЭС производителем монокристаллических слитков и пластин N-типа для рынка солнечной энергетики.