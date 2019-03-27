РусГидро подвело итоги Первого корпоративного чемпионата по инновациям и рационализации

Команды Приморских электрических сетей АО «ДРСК» и Якутской ТЭЦ стали обладателями Кубка Первого корпоративного чемпионата РусГидро по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ», одержав победу в направлениях «Электрические сети» и «Теплоэнергетика» соответственно. Технические предложения и идеи победителей при дальнейшей проработке будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл Компании. Подведение итогов и вручение наград состоялось 26-27 марта в ходе финала Чемпионата в Москве.

В течение двух дней 13 команд из трех крупнейших дальневосточных компаний Группы РусГидро – ПАО «Якутскэнерго», АО «ДГК» и АО «ДРСК» – победители региональных отборочных этапов, защищали перед экспертным жюри решения инженерных кейсов. В их основе – задачи, моделирующие производственную ситуацию. Финал состоял из двух частей: «Электрические сети» и «Теплоэнергетика». В первый день семь команд представили решение инженерного кейса «Интеллектуальное управление ремонтами в электрических сетях», еще шесть команд по направлению «Использование низкопотенциального тепла Дальневосточной ТЭС» боролись за победу во второй день. Проекты решений каждой команды оценивались членами экспертной комиссии по шести критериям, в том числе эффективности технических решений и их новизне, применимости в условиях дальневосточной энергетики, оценке экономического эффекта, качеству подачи информации.

Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро», председатель экспертной комиссии чемпионата Борис Богуш: «Главный результат чемпионата – мы активизировали мыслительную деятельность работников, склонных к изобретательству. Лучшие из них сформировали команды и сообща искали пути решения двух инженерных кейсов по электрическим сетям и теплоэнергетике. На выходе мы получили целый набор разнообразных проектов – как глубоко проработанных, так и тех, что требуют доработки. Но самое главное, что все работы ориентированы на конечный результат. Самые эффективные решения могут найти применение на наших производственных объектах.

Убежден, что проигравших в этом интеллектуальном марафоне нет. Участие в чемпионате дало командам стимул продолжать изобретательскую и творческую деятельность, улучшило их профессиональные навыки – а это на пользу как самим работникам, так и компании. Считаю, что первый кейс-чемпионат «РАЦЭНЕРДЖИ» удался, а значит, будет и второй, и третий».

Корпоративный чемпионат «РАЦЭНЕРДЖИ» проводится для развития и популяризации инновационной деятельности и рационализаторства в Группе РусГидро, мотивации работников к реализации интеллектуального потенциала через изобретательскую и творческую деятельность, а также для формирования базы лучших инновационных решений применительно к конкретным производственным задачам.Из 42 команд, подавших заявки на участие в Чемпионате, прошло заочный этап и было допущено к решению инженерных кейсов 37. Региональные отборы состоялись в Якутске, Хабаровске и Благовещенске. Формат инженерного кейса был выбран в качестве инструмента для «мозгового штурма» и стимулирования выработки различных инновационных решений. В свою очередь, участники получили возможность развить навыки по подготовке инновационных проектов и презентаций, работе в команде и публичным выступлениям.