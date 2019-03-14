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Мероприятия

"Сарансккабель" на выставке "Cabex-2019"

Сарансккабель на выставке Cabex-2019

28 марта 2019, 16:43
Рубрика: Мероприятия
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ, Cabex-2019
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Сарансккабель, Cabex-2019

Сарансккабель, Cabex-2019

Сарансккабель, Cabex-2019

Представители ООО «Сарансккабель» приняли участие в 18-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2019», которая прошла в Москве с 19 по 22 марта. В этом году выставка стала рекордной по числу участников. В мероприятии приняли участие более 170 компаний из 9 стран.

Участие в выставке – это уникальная возможность в короткий срок продемонстрировать свою продукцию, производственные возможности, обсудить перспективы сотрудничества с ключевыми партнерами завода и новыми клиентами.

В этом году стенд ООО «Сарансккабель посетили представители свыше 200 предприятий энергетической, строительной отраслей, сферы торговли. Каждый гость стенда мог лично ознакомиться с продукцией предприятия, получить профессиональную консультацию технических и коммерческих специалистов, обсудить новые возможности сотрудничества.

Традиционно, на выставке «Сарансккабель» презентует свои новые разработки. В этом году были представлены кабели с этиленпропиленовой резины на низкое напряжение торговой марки «СКЭПРОН» и кабели с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU».

Выражаем благодарность организаторам выставки, нашим постоянным партнерам и всем гостям, посетившим стенд ООО «Сарансккабель».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"

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