"Сарансккабель" на выставке "Cabex-2019"

Представители ООО «Сарансккабель» приняли участие в 18-ой международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2019», которая прошла в Москве с 19 по 22 марта. В этом году выставка стала рекордной по числу участников. В мероприятии приняли участие более 170 компаний из 9 стран.

Участие в выставке – это уникальная возможность в короткий срок продемонстрировать свою продукцию, производственные возможности, обсудить перспективы сотрудничества с ключевыми партнерами завода и новыми клиентами.

В этом году стенд ООО «Сарансккабель посетили представители свыше 200 предприятий энергетической, строительной отраслей, сферы торговли. Каждый гость стенда мог лично ознакомиться с продукцией предприятия, получить профессиональную консультацию технических и коммерческих специалистов, обсудить новые возможности сотрудничества.

Традиционно, на выставке «Сарансккабель» презентует свои новые разработки. В этом году были представлены кабели с этиленпропиленовой резины на низкое напряжение торговой марки «СКЭПРОН» и кабели с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU».

Выражаем благодарность организаторам выставки, нашим постоянным партнерам и всем гостям, посетившим стенд ООО «Сарансккабель».