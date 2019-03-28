Системный оператор и ООО "ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ" провели натурный эксперимент по управлению спросом розничных потребителей

С 1 февраля по 17 марта проведен наиболее продолжительный из серии натурных экспериментов Системного оператора по управлению спросом розничных потребителей, который предусматривал передачу агрегатором данных коммерческого учета электроэнергии и возможность возникновения события управления спросом (снижения нагрузки потребителей) в любой день с 11 по 15 марта.

Целью эксперимента стало тестирование предусмотренных проектом договора оказания услуг по управлению спросом процедур взаимодействия между Системным оператором и агрегатором, в роли которого выступило ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ».

ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» обеспечило взаимодействие с участвующими в эксперименте потребителями и ежедневный обмен уведомлениями с Системным оператором. В эксперименте участвовали шесть потребителей, принадлежащих трем юридическим лицам: предприятие автомобильной промышленности, комплекс офисных зданий и четыре предприятия пищевой промышленности, представляющие одну компанию. Управление потреблением обеспечивалось за счет перераспределения во времени производственных операций, управления нагрузкой систем электрического отопления, систем вентиляции и кондиционирования.

Снижение нагрузки потребителей было осуществлено 13 марта. Один из участвующих в эксперименте потребителей заранее уведомил агрегатора о неготовности осуществлять разгрузку, другой не обеспечил снижение потребления из-за возникших технологических ограничений, еще один – осуществил разгрузку в объеме, меньшем заявленного. Остальные потребители обеспечили снижение потребления в заявленном или превосходящем заявленный объеме. Определение объемов разгрузки потребителей осуществлялось с использованием метода сравнения фактического потребления с графиком базовой нагрузки. Системный оператор и агрегатор ежедневно независимо друг от друга формировали графики базовой нагрузки на базе данных коммерческого учета электроэнергии. При этом были выявлены отдельные потребители с непредсказуемым суточным графиком нагрузки. Методы определения объема разгрузки для таких потребителей требуют отдельной проработки.

По итогам натурного эксперимента заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий отметил:

«Относительно продолжительный эксперимент по управлению спросом розничных потребителей продемонстрировал неизбежность возникновения ситуаций, когда отдельные потребители окажутся не готовы обеспечить снижение потребления в заявленном объеме. Это подчеркивает важную роль агрегатора в выявлении и адекватной оценке регулировочных возможностей потребителя, в объединении таких потребителей в агрегированные объекты, предоставляющие надежный ресурс управления спросом с предсказуемыми характеристиками. Важным выводом из наших экспериментов стала применимость наиболее распространенных методов оценки снижения потребления для большинства готовых к участию в управлении спросом потребителей. Это обеспечит возможность допуска потребителей к участию в отборах для пилотного проекта без существенных ограничений».

Проведенный Системным оператором и ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ натурный эксперимент подтвердил работоспособность основных положений проекта типового договора оказания услуг по управлению спросом между Системным оператором и агрегатором спроса, а также позволил выявить направления дальнейшего развития используемых методик и процедур.

Об управлении спросом на электроэнергию

Экономическое управление спросом (англ. – Demand Response) подразумевает добровольное снижение потребления электроэнергии конечным потребителем при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением экономической выгоды за осуществление такого снижения потребления.

С 2017 года в России функционирует механизм ценозависимого снижения потребления, который предполагает участие потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности в управлении спросом путем снижения потребления электроэнергии в периоды пиковых цен на оптовом рынке. В то же время значительные ресурсы управления спросом имеются и на розничном рынке. Развитие ценозависимого потребления на оптовом рынке будет продолжено путем создания условий для расширения состава участников, а также настройки частоты и объема задействования ресурса потребителей.

В мировой практике основным решением для вовлечения потребителей розничного рынка в управление спросом стало создание специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Агрегаторы объединяют технологические возможности множества потребителей изменять потребление и конвертируют их в товары и услуги на оптовом рынке, позволяют развивать класс так называемых «активных потребителей» и обеспечивают потребителям розничного рынка дополнительные возможности оптимизации своих затрат на электроэнергию.

В рамках реализации дорожной карты «Энерджинет» 20 марта 2019 года Правительство РФ приняло Постановление № 287, регулирующее проведение и дающее старт реализации пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка с участием агрегаторов. Пилотный проект по управлению спросом потребителей розничного рынка планируется провести в 2019–2020 г.г.