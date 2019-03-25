Специалисты "Ленэнерго" освоили методы борьбы с перенапряжениями в сети

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») совместно с СПбПУ Петра Великого организовало обучающий семинар для специалистов компании. Мероприятие, посвященное особенностям заземления нейтралей и дуговым перенапряжениям, прошло на базе учебного комплекса «Ленэнерго» в пос. Шушары.

В качестве лекторов выступили сотрудники кафедры «Электрические системы и сети» СПбПУ: профессор, доктор технических наук Георгий Евдокунин и ассистент кафедры, кандидат технических наук Андрей Брилинский.

В рамках обучающего курса специалисты «Ленэнерго» получили расширенную информацию о дуговых перенапряжениях в сетях с изолированной нейтралью и эффективности мероприятий по защите оборудования. Кроме того, на лекциях сотрудники «Ленэнерго» обсудили преимущества и недостатки различных способов заземления нейтрали в сети до 35 кВ и существующее оборудование, необходимое для реализации этого процесса.

Главная цель семинара – предоставить техническим специалистам «Ленэнерго» максимально полную информацию по теме дуговых перенапряжений и заземления нейтрали в сети до 35 кВ.