Специалисты "Ленэнерго" освоили методы борьбы с перенапряжениями в сети

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28 марта 2019, 16:10
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ОБУЧЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») совместно с СПбПУ Петра Великого организовало обучающий семинар для специалистов компании. Мероприятие, посвященное особенностям заземления нейтралей и дуговым перенапряжениям, прошло на базе учебного комплекса «Ленэнерго» в пос. Шушары.
В качестве лекторов выступили сотрудники кафедры «Электрические системы и сети» СПбПУ: профессор, доктор технических наук Георгий Евдокунин и ассистент кафедры, кандидат технических наук Андрей Брилинский.
В рамках обучающего курса специалисты «Ленэнерго» получили расширенную информацию о дуговых перенапряжениях в сетях с изолированной нейтралью и эффективности мероприятий по защите оборудования. Кроме того, на лекциях сотрудники «Ленэнерго» обсудили преимущества и недостатки различных способов заземления нейтрали в сети до 35 кВ и существующее оборудование, необходимое для реализации этого процесса.
Главная цель семинара – предоставить техническим специалистам «Ленэнерго» максимально полную информацию по теме дуговых перенапряжений и заземления нейтрали в сети до 35 кВ.