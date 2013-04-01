Уральский турбинный завод изготовит оборудование для модернизации турбины ТЭЦ АрселорМиттал Темиртау

Уральский турбинный завод (холдинг РОТЕК) заключил договор с Карагандинским турбомеханическим заводом (КТМЗ) на замену части высокого давления турбины Т-100-130 на ТЭЦ АрселорМиттал Темиртау (Казахстан). Это первый этап модернизации агрегата. КТМЗ выступает генеральным подрядчиком этого проекта.

В результате модернизации Т-100-130 будет полностью обновлен парковый ресурс турбины, установлена новая современная электрогидравлическая система регулирования (ЭГСР) производства КТМЗ, в целом улучшены технико-экономические показатели агрегата – мощность увеличится на 10 МВт, улучшатся маневренность, надежность и ремонтопригодность.

На УТЗ уже приступили к работе: завершается конструкторско-технологическая проработка заказа, оборудование будет изготовлено и отгружено заказчику к началу 2020 года.

КТМЗ – ведущее казахстанское энергомашиностроительное предприятие, специализирующееся на ремонте и модернизации паровых турбин. Отметим, что УТЗ давно сотрудничает с казахстанским предприятием. Совместно ими было выполнено несколько проектов для электростанций России и Республики Казахстан.

АО «Уральский турбинный завод» (www.utz.ru) — одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. Сегодня предприятие, основанное в 1938 г., специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации паровых турбин. Входит в состав холдинга РОТЕК.

АО «РОТЕК» (www.zaorotec.ru). Сферы деятельности компании: система прогностики состояния промышленного оборудования «ПРАНА», проектирование, инжиниринг и генподряд при строительстве объектов энергетики и инфраструктуры, разработка и производство высокоэффективных систем хранения и накопления энергии на основе суперконденсаторов, изготовление, модернизация и обслуживание основного энергетического оборудования.