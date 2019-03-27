"Камский кабель" в рейтинге лучших работодателей России

Группа компаний HeadHunter представила ежегодный «Рейтинг работодателей России». По итогам 2018 года «Камский кабель» занял 53 место из 100, поднявшись c 98 позиции.

В подрейтинге «Самые вовлеченные сотрудники» предприятию было присвоено 4 место. Его рассчитывали по трем критериям: удовлетворенность, лояльность и поддержка инициативы работников. Кроме того, мы заняли 6 позицию среди лучших работодателей в сфере энергетики, добычи и переработки сырья.

«Рейтинг работодателей России» является крупнейшим по охвату компаний-участников. В оценке учитывались мнения соискателей, HR-департамента, а также сотрудников. «Камский кабель» – единственное предприятие кабельной отрасли в данном рейтинге работодателей. В этом году нашими конкурентами среди производственных компаний стали: ПАО «Норникель», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром Нефть».