ФСК ЕЭС подключила к интеллектуальной электросети "Сколково" R&D-центры крупнейших российских компаний

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечила электроэнергией новые объекты инновационного центра «Сколково», в том числе здания научно-исследовательских подразделений компаний СИБУР, «Трансмашхолдинг» и «Татнефть». Работы выполнены в рамках проекта строительства в «Сколково» интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ, общая стоимость которого составляет 10,3 млрд рублей.

Создание интеллектуальной распределительной сети на территории инновационного центра «Сколково» – один из крупнейших наукоемких проектов ФСК ЕЭС. Его основу составляют две уникальные подземные подстанции 220 кВ «Сколково» и «Союз» суммарной мощностью 252 МВА. В рамках проекта внедряются решения адаптивной сети, которая дает возможность в автоматическом режиме гибко менять режимы работы в зависимости от уровня потребления, оперативно принимать решения о предотвращении нештатных ситуаций. Кроме того, такая сеть позволяет эффективно встраивать в схему альтернативные источники энергии.

К настоящему времени проложено более 200 км кабельных линий электропередачи, смонтировано и поставлено под напряжение 59 объектов сетевой инфраструктуры – трансформаторных подстанций, распределительных и соединительных пунктов. В результате масштабной реконструкции воздушных ЛЭП 110-500 кВ, ранее проходивших по территории «Сколково», освобождено 180 гектаров полезной площади под застройку. Общая выдаваемая ФСК ЕЭС потребителям мощность превышает 100 МВт.

Ввод в работу элементов интеллектуальной сети синхронизирован по срокам со строительством объектов Фонда «Сколково». В 2019 году помимо R&D-центров СИБУРа, «Трансмашхолдинга» и «Татнефти» электроэнергию из сети ФСК ЕЭС получат IT-Парк, спортивный центр, транспортный хаб, вторая очередь Технопарка и др. Ранее были подключены data-центр «Сбербанка», Медицинский кластер, бизнес-центр «Амальтея», жилые кварталы, зарядные станции для электротранспорта. Полное завершение проекта запланировано на 2022 год.