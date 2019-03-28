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Производство

IEK GROUP запустила опрос о качестве предоставляемых товаров и услуг

IEK GROUP запустила опрос о качестве предоставляемых товаров и услуг

29 марта 2019, 09:25
Рубрика: Производство
Метки: IEK
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP постоянно работает над улучшением качества предоставляемых товаров и услуг, и только вы, специалисты электротехнического рынка, можете помочь нам стать еще лучше.

Мы уважаем ваше мнение и время, затраченное на оценку нашей работы. Пожалуйста, ответьте #ссылка на опрос">на несколько вопросов – это займет не более 5 минут. Опрос будет анонимным, но если вы захотите оставить контакты для обратной связи, мы обязательно ответим на ваши вопросы.

Компания: Группа компаний IEK

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