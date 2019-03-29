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Мероприятия

Итоги конкурса на лучший вопрос

МЕТАКЛЭЙ, The Best Question, Cabex, Cabex 2019

МЕТАКЛЭЙ, The Best Question, Cabex, Cabex 2019

МЕТАКЛЭЙ, The Best Question, Cabex, Cabex 2019

Компания МЕТАКЛЭЙ благодарит всех участников конкурса The Best Question!

21 марта завершился прием вопросов на конкурс The Best Question!

Мы искренне благодарим всех участников за проявленный неподдельный интерес к конкурсу, множество профессиональных, актуальных, интересных и, порой, неожиданных вопросов!

Принять решение было непросто, после долгих обсуждений профессиональное жюри подвело итоги конкурса, и мы публикуем вопросы призеров и наши ответы:

1. Номинация «Самый оригинальный вопрос»

Вопрос: «Может ли Сколково создать «вечный» кабель?»

Ответ: «Да, может, но не будет, чтобы кабельные заводы не остались без работы. Если без шуток, то МЕТАКЛЭЙ  в своих разработках уделяет особое внимание термостабилизации своих кабельных продуктов. Имеющееся в распоряжении компании (МИиР – резидент ИЦ «Сколково») оборудование позволяет проводить широкий комплекс испытаний, а также проводить оценку длительной стойкости к различным видам старения».

2. Номинация «лучший вопрос по мнению руководства компании»

Вопрос: «Когда сможем полностью уйти от импорта сырья для кабельной промышленности?»

Ответ: «МЕТАКЛЭЙ участвует в государственной программе импортозамещения и отдает предпочтение отечественным производителям сырья. Также МЕТАКЛЭЙ активно ведет работу с крупными производителями химических компонентов, которые смогли бы локализовать производство на территории РФ».

3. Номинация «самый актуальный вопрос»

Вопрос: Какие новые продукты будут представлены рынку в 2019г.?

Ответ: «Кабельному рынку будут представлены специальные марки безгалогеновых композиций, постепенное расширение номенклатуры выпускаемых ЭПР компаундов и новые продукты к разработке, по которым будут открываться новые проекты в соответствии с тенденциями рынка».

Победителям будут направлены памятные призы от компании.

Поздравляем призеров и еще раз благодарим всех участников конкурса!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "МЕТАКЛЭЙ"

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Эта новость часть сюжета Cabex 2019
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