Компания МЕТАКЛЭЙ благодарит всех участников конкурса The Best Question!

21 марта завершился прием вопросов на конкурс The Best Question!

Мы искренне благодарим всех участников за проявленный неподдельный интерес к конкурсу, множество профессиональных, актуальных, интересных и, порой, неожиданных вопросов!

Принять решение было непросто, после долгих обсуждений профессиональное жюри подвело итоги конкурса, и мы публикуем вопросы призеров и наши ответы:

1. Номинация «Самый оригинальный вопрос»

Вопрос: «Может ли Сколково создать «вечный» кабель?»

Ответ: «Да, может, но не будет, чтобы кабельные заводы не остались без работы. Если без шуток, то МЕТАКЛЭЙ в своих разработках уделяет особое внимание термостабилизации своих кабельных продуктов. Имеющееся в распоряжении компании (МИиР – резидент ИЦ «Сколково») оборудование позволяет проводить широкий комплекс испытаний, а также проводить оценку длительной стойкости к различным видам старения».

2. Номинация «лучший вопрос по мнению руководства компании»

Вопрос: «Когда сможем полностью уйти от импорта сырья для кабельной промышленности?»

Ответ: «МЕТАКЛЭЙ участвует в государственной программе импортозамещения и отдает предпочтение отечественным производителям сырья. Также МЕТАКЛЭЙ активно ведет работу с крупными производителями химических компонентов, которые смогли бы локализовать производство на территории РФ».

3. Номинация «самый актуальный вопрос»

Вопрос: Какие новые продукты будут представлены рынку в 2019г.?

Ответ: кабельному рынку будут представлены специальные. марки безгалогеновых композиций, постепенное расширение номенклатуры выпускаемых ЭПР компаундов и новые продукты к разработке, по которым будут открываться новые проекты в соответствии с тенденциями рынка.

Победителям будут направлены памятные призы от компании.

Поздравляем призеров и еще раз благодарим всех участников конкурса!