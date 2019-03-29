Компания "Россети" второй год подряд демонстрирует устойчивый рост ключевых финансовых показателей

Компания «Россети» опубликовала результаты по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за 2018 год. Как и в прошлом году, холдинг продемонстрировал рост по всем ключевым финансовым показателям.

Выручка группы компаний впервые в истории превысила 1 триллион рублей, составив 1 021,6 млрд рублей (948,3 по итогам 2017 года). Показатель EBITDA выроc до 306,3 млрд рублей (в 2017 - 292,8). Чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 3,5 млрд и составила 124,7 млрд рублей. Чистый денежный поток от операционной деятельности вырос до 238,6 млрд рублей (в 2017 году - 212,4). При этом увеличение свободного денежного потока составило более 18 млрд рублей, что позволило снизить долговую нагрузку Группы – показатель Чистый долг/EBITDA в сравнении с 2017 годом составил 1,42х (1,55х в 2017 году). Учитывая рекордно низкую стоимость долга по сравнению со среднерыночными индикаторами, долговая нагрузка Группы находится на умеренном уровне. За 2018 год средневзвешенная стоимость долгового портфеля Группы составила 6,98%.

«2018 год во многих отношениях стал для компании переломным. Мы окончательно определили приоритеты развития, взяв курс на цифровую трансформацию отрасли до 2030 года, продолжили работу по консолидации электросетевых активов, продуктивно взаимодействовали со всеми заинтересованными ведомствами и субъектами по вопросу закрепления на законодательном уровне возможности заключения с регионами долгосрочных тарифных соглашений», - отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, комментируя результаты отчётности.

Глава холдинга также заметил, что в отчетном периоде компания добилась важных регуляторных изменений, которые уже в 2019 году окажут дополнительный положительный эффект в части повышения финансово-экономической стабильности группы.

«Результаты нашей деятельности были бы невозможны без поддержки Правительства Российской Федерации, Минэнерго России, ФАС России, всех заинтересованных ведомств, а также эффективной и слаженной работы Совета директоров под руководством Министра энергетики России Александра Новака», - подчеркнул Павел Ливинский.

Стабильные финансовые результаты в минувшем году были также оценены международными рейтинговыми агентствами. В частности, Moody’s Investors Service и Standard&Poor’s были повышены долгосрочные рейтинги кредитоспособности ПАО «Россети» до инвестиционного уровня «Baa3» и «BBB-», соответственно, (прогноз стабильный).

Более подробную информацию по консолидированной финансовой отчетности за период, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, можно найти в National Storage Mechanism at: http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM или на сайте компании http://www.rosseti.ru/.