Крупнейшая подстанция Мордовии будет переведена на телеуправление

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реализует проект по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанции 220 кВ «Рузаевка» – основного питающего центра Республики Мордовия. В результате будет обеспечена возможность перевода энергообъекта на дистанционное управление. Всего до конца 2021 года технология будет реализована на девяти подстанциях Поволжья.

Телеуправление осуществляется на подстанциях нового поколения, оснащенных современным оборудованием и системами цифровой связи. Внедрение технологии позволяет значительно повысить качество работы энергообъектов. В частности, снижается риск ошибок оперативного персонала, радикально – до нескольких минут – сокращается время проведения переключений в электроустановках.

Ранее ФСК ЕЭС провела комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ «Рузаевка». В том числе была выполнена замена всего силового оборудования, установлены современные высоконадежные элегазовые выключатели, построены четырехсекционное закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ для питания потребителей по сети 10 кВ, установлена автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Помимо «Рузаевки» ФСК ЕЭС планирует до конца 2021 года внедрить телеуправление на восьми энергообъектах Поволжья. В том числе на новый режим работы перейдут еще три питающих центра региона Средней Волги – 220 кВ «Пенза-1», «Ульяновская» и «Чигашево».

Мощность подстанции 220 кВ «Рузаевка» составляет 250 МВА. Объект обеспечивает электроснабжение города Рузаевка с населением около 50 тыс. человек, где расположен крупный железнодорожный узел и ряд промышленных предприятий, включая вагоностроительный завод «Рузхиммаш» (группа «РМ Рейл»). Также подстанция имеет важное инфраструктурное значение, связывая между собой Мордовскую, Пензенскую и Нижегородскую энергосистемы.