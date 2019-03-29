Новак: доля СПГ на мировом рынке газа может достичь 70% к 2040 году

Доля сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке газа может удвоиться и достичь 70% к 2040 году. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на Красноярском экономическом форуме.

"Огромный потенциал кроется в сегменте производства СПГ. Если сегодня доля СПГ составляет 35% в мировой торговле [газом], то к 2035 года она будет больше 50%, а к 2040 году достигнет 70%", - сказал он.

По словам Новака, Россия будет стремиться существенно увеличить свою долю на этом рынке. Потенциал производства СПГ составляет порядка 100 млн т в год.

Новак добавил, что потенциал совокупных инвестиций в новые СПГ-проекты в России до 2035 года составляет порядка $30-40 млрд.

"Это позволит [за счет строительства новых мощности по производству СПГ] привлечь инвестиции - порядка $30-40 млрд. Позволит создать налоговую базу для решения социальных задач", - отметил глава Минэнерго.

По словам Новака, спрос на СПГ на мировом рынке к 2035 удвоится, и Россия сможет удовлетворить треть от этого объема.

"Россия не должна упустить эту нишу и должна занять ее. Мы видим, что до 2035 года потребность в СПГ удвоится - спрос вырастет на 300 млн т, - сказал министр. - Мы можем за счет ресурсной базы реализовать до 100 млн т, причем, используя российское оборудование".

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума является роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума.

ТАСС