PJM Interconnection оценил экономическую эффективность атомной и угольной генерации в своей операционной зоне

Американская аналитическая компания Monitor Analytics LLC, выполняющая по заказу независимого системного оператора PJM Interconnection ежегодный анализ работы рынков, опубликовала очередной отчет за 2018 г., где, в частности, указала на нерентабельность отдельных АЭС и угольных ТЭС в зоне обслуживания PJM.

В отчете названы 3 ядерных энергоблока общей установленной мощностью около 3 ГВт (на АЭС Three Mile Island в Пенсильвании, на АЭС Perry и АЭС Davis– Besse в Огайо) и 24 энергоблока на 12 угольных ТЭС суммарной мощностью более 12 ГВт, которые признаны по итогам 2018 г. экономически неэффективными и находятся под угрозой закрытия. Только одна АЭС в зоне PJM – АЭС Quad Cities в Иллинойсе – в настоящее время полностью соответствует требованиям программы ZEC (zero emission credits), т.е. имеет право на получение специальных стимулирующих выплат, предусмотренных для электростанций за нулевой уровень выбросов СО2. Кроме Иллинойса, программа ZEC принята в штате Нью-Джерси. Аналогичные меры по субсидированию атомной генерации пытается законодательно закрепить Пенсильвания. Вместе с тем, Monitor Analytics приводит оценку системного оператора, согласно которой выделение таких субсидий для АЭС из бюджета штата необязательно с точки зрения обеспечения надежности энергосистемы.

По состоянию на конец 2018 г. общая установленная мощность генерации в операционной зоне PJM составила 199 489 МВт, в том числе 57 891,9 МВт (29%) угольных ТЭС, 46 207,1 МВт (23,2%) ПГЭС и 34 257,6 МВт (17,2%) АЭС.

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