Приглашаем принять участие в открытых чтениях аннотаций докладов на 48-ю Сессию СИГРЭ по направлениям А2 и А3

08.04.2019 в 13:00 на территории АО «НТЦ ФСК ЕЭС» состоится совместное заседание Национальных исследовательских комитетов А2 и А3 РНК СИГРЭ и НТС АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в рамках которого будут проведены открытые чтения аннотаций докладов по направлению Национальных исследовательских комитетов А2 и А3 РНК СИГРЭ.

В развитие решений заседания Технического комитета РНК СИГРЭ Протокол №09.02-12(17) от 22.10.2018 (вопрос №1 «Утверждение критериев отбора аннотаций докладов на Сессии СИГРЭ»), в рамках подготовки к 48-й Сессии СИГРЭ, 08.04.2019, в 13:00, на территории АО «НТЦ ФСК ЕЭС», состоится совместное заседание Национальных исследовательских комитетов А2 и А3 РНК СИГРЭ и НТС АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в рамках которого будут проведены открытые чтения аннотаций докладов по направлению Национальных исследовательских комитетов А2 и А3 РНК СИГРЭ.

На открытые чтения представлены следующие аннотации к докладам:

По направлению А2:

Резонансные перенапряжения в обмотках силовых трансформаторов и обеспечение стойкости к высокочастотным воздействиям. Разработчики: Ларин В.С. («ВЭИ», «НИУ МЭИ»), Матвеев Д.А., Максимов Б.К. («НИУ МЭИ»).

По направлению А3:

Определение напряжения, наведенного электрическим полем работающей трехфазной воздушной линии электропередачи на фазе отключенной параллельной линии. Разработчики: Зимин К.А., Рябченко В.Н., Токарский А.Ю. (АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Рубцова Н.Б. (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»). Программно-технический комплекс для принятия решений о воздействии на электросетевое оборудование с учетом его технического состояния и индекса важности с использованием современных методов диагностики и обработки данных. Разработчики: Волошин А.А., Гусарова А.А., Смекалов В.В. (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). Исследование перенапряжений в режимах коммутации кабельных и кабельно-воздушных линий, силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов и конденсаторных установок 110-750 кВ и разработка устройства управляемой коммутации вышеуказанным электрооборудованием. Разработчики: Смекалов В.В., Назаров И.А., Мерзляков А.С. (АО «НТС ФСК ЕЭС»); Балашов С.В., Ерохин Е.Ю., (АО «ВНИИР»). Экспериментальная и расчетная методика изучения феррорезонансных перенапряжений с электромагнитными трансформаторами напряжения. Разработчики: Ротблют А.Р., Ведерников Г.А., Петрова О.В., Соломеин В.И., Тупоногов Л.Н., Сивков А.С. (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»). Исследование характеристик нетрадиционных преобразователей тока и напряжения для цифровых подстанций. Разработчики: Лебедев В.Д., Яблоков А.А., Филатова Г.А., Литвинов С.Н., Готовкина Е.Е., Лебедева Н.В. (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»), (ООО НПО «Цифровые измерительные трансформаторы»).

Приглашаем принять участие данном мероприятии.

Заявки для заказа пропусков можно направить на электронный адрес Gerih@ntc-power.ru - секретарь Национального исследовательского комитета А3 РНК СИГРЭ Герих Юрий Валентинович.