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Персоны

Руководителем входящей в структуру холдинга "Россети" МРСК Сибири назначен Павел Акилин

Руководителем входящей в структуру холдинга Россети МРСК Сибири назначен Павел Акилин

29 марта 2019, 10:10
Рубрика: Персоны
Метки: РОССЕТИ, ПАВЕЛ АКИЛИН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Генеральным директором ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин. Он сменил на посту Виталия Иванова, который с сегодняшнего дня приступает к обязанностям руководителя другого дочернего предприятия «Россетей» - МРСК Северного Кавказа

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский подчеркнул, что ключевой задачей нового генерального директора станет сохранение опережающих темпов развития сетевого комплекса Сибирского федерального округа.

«Хотел бы подчеркнуть, что и Виталий Иванов, и Павел Акилин долгое время работают в структуре «Россетей», подтверждая свой профессионализм и компетенции на разных позициях. Оба связали свою жизнь с энергетикой, прошли путь от рабочих должностей до высшего менеджмента. Мы стремимся сохранить позитивные тенденции в деятельности МРСК Сибири, при этом предоставив руководителям компании возможности для профессионального развития, - рассказал Павел Ливинский. - В этой должности новому генеральному директору поручено обеспечить дальнейший рост эффективности работы компании, обеспечивающей надежное и качественное электроснабжение потребителей огромного региона, уделив особое внимание внедрению современных цифровых технологий в сетевом комплексе». 

Отметим, что Павел Акилин более 20 лет работает в энергетической отрасли. Начав трудовую деятельность машинистом-обходчиком оборудования турбин в ОАО «Удмуртэнерго», в последующие годы занимал должности заместителя генерального директора в различных энергокомпаниях России. В апреле 2017 года пришел на аналогичную позицию в компанию «МРСК Сибири», а с сентября 2017 года до настоящего времени работал первым заместителем генерального директора. В зону ответственности Павла Акилина входили такие направления деятельности компании, как технологическое присоединение, реализация услуг, тарифообразование, инвестиционное развитие, экономика и финансы.

Компания: ПАО "Россети"

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