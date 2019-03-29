Строительство горного комбината на базе месторождения Ак-Суг в Туве начнется в 2020 году

Строительство горнодобывающего комбината на базе одного из крупнейших месторождений меди в России - Ак-Суг начнется летом 2020 года, сказал на роуд-шоу КИП "Енисейская Сибирь" в рамках Красноярского экономического форума заместитель гендиректора "Интергео" (входит в группу "Онэксим" Михаила Прохорова) Сергей Лямин.

"Месторождение является уникальными по объемы минеральных ресурсов, и поэтому на базе этих запасов мы проектируем комбинаты с огромной производительностью. Сейчас проект находится в стадии проектирования. В начале следующего года будет завершена разработка проектно-сметной документации и в июне-июле планируется приступить к строительным работам. "Ак-Суг" будет системообразующим предприятием в Республике Тыва и, надеемся, что одним из крупнейших в рамках проекта "Енисейская Сибирь", - сказал Лямин.

По его словам, после выхода проекта на полную мощность ВВП Тувы вырастет более чем в два раза. Количество поступивших в бюджет налогов превысит 8 млрд рублей. Кроме того, на базе двух горно-обогатительных комбинатов и сопутствующего производства будет создано около четырех тысяч новых рабочих мест. Само месторождение Ак-Суг будет давать около 24 млн тонн руды в год.

Ранее группа инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, суверенного фонда Российской Федерации, Российско-китайского инвестиционного фонда и ведущего ближневосточного суверенного фонда приобрела 9,53% в компании "Интергео". Средства будут направлены в проект освоения месторождений Кингаш в Красноярском крае и Аг-Суг в Республике Тыва, а также в проект строительства сопутствующей инфраструктуры.

Проект "Ак-Суг" входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди, объем минеральных ресурсов месторождения JORС составляет 5,1 млн т меди и 121 т золота. Мощность ГОК, по плану, составит 500 тыс. тонн медного концентрата в год. Запуск производства планируется в 2023 году.

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума станет роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума.

ТАСС