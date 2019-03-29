В СФО проведут аудит и техинвентаризацию энергетических компаний

Учения для сотрудников, инвентаризация и энергоаудит будут проведены для 272 энергокомпаний, работающих в Сибирском федеральном округе (СФО), сообщил журналистом на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"У нас на территории 272 сетевые организации, и никто сегодня не может гарантированно сказать, в каком состоянии они находятся. <…> С инициативой выступил я, губернаторы поддержали, и перед Универсиадой мы провели здесь [в Красноярске] учения, но учения только МРСК. Я вышел с предложением, я думаю, мы проведем учения в одном из наших регионов с участием всех компаний, независимо от формы собственности, у которых есть электросети. Заодно проведем инвентаризацию, то есть [проверим] их техническое состояние, и второе - энергоаудит", - сказал он.

Меняйло отметил, что в первую очередь эти учения важны для регионов, имеющих на своей территории потенциально опасные производства.

"У нас есть энергоемкие производства, которые потенциально опасны - это шахты, и у нас были случаи, когда происходило отключение электроэнергии, и мы эвакуировали людей. <…> [Учения, инвентаризация и аудит] касаются тех регионов, где аварийные ситуации могут повлечь за собой невозвратимые потери. В частности, Кемеровская область - Кузбасс", - добавил полпред.

В свою очередь назначенный в пятницу руководитель ПАО "МРСК Сибири" Павел Акилин отметил, что нередко именно недобросовестная работа сторонних сетевых организаций и приводит к авариям.

"40% нарушений в сетях МРСК происходит по вине сторонних сетевых организаций, то есть практически половина случаев в перерыве энергоснабжения наших потребителей происходит по вине недобросовестной эксплуатации других сетевых организаций", - сказал он.

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума стала роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума.

ТАСС