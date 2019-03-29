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Мероприятия

В рамках КЭФ-2019 Павел Ливинский принял участие в дискуссии, посвященной управленческим кадрам

В рамках КЭФ-2019 Павел Ливинский принял участие в дискуссии, посвященной управленческим кадрам

29 марта 2019, 09:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, КЭФ-2019
Отрасль: Электроэнергетика 

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Глава «Россетей» Павел Ливинский принял участие в панельной дискуссии «Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ. Сработает ли ставка на способных и мотивированных?», состоявшейся в рамках Красноярского экономического форума.

«С середины февраля я лично и топ-менеджеры «Россетей» провели встречи и интервью с более чем 50 участниками конкурса «Лидеры России». Двух финалистов я выбрал в качестве подопечных, многим из конкурсантов мы предложили проектное взаимодействие. Более того, несколько участников конкурса получили от меня предложение занять руководящие позиции в группе компаний «Россети», - отметил Павел Ливинский.

 

Компания: ПАО "Россети"

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