В рамках КЭФ-2019 Павел Ливинский принял участие в дискуссии, посвященной управленческим кадрам

Глава «Россетей» Павел Ливинский принял участие в панельной дискуссии «Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ. Сработает ли ставка на способных и мотивированных?», состоявшейся в рамках Красноярского экономического форума.

«С середины февраля я лично и топ-менеджеры «Россетей» провели встречи и интервью с более чем 50 участниками конкурса «Лидеры России». Двух финалистов я выбрал в качестве подопечных, многим из конкурсантов мы предложили проектное взаимодействие. Более того, несколько участников конкурса получили от меня предложение занять руководящие позиции в группе компаний «Россети», - отметил Павел Ливинский.