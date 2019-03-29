В рамках КЭФ-2019 Павел Ливинский принял участие в дискуссии, посвященной управленческим кадрам

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
29 марта 2019, 09:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, КЭФ-2019
Отрасль: Электроэнергетика
Глава «Россетей» Павел Ливинский принял участие в панельной дискуссии «Сообщество «лидеров» как новая управленческая диагональ. Сработает ли ставка на способных и мотивированных?», состоявшейся в рамках Красноярского экономического форума.
«С середины февраля я лично и топ-менеджеры «Россетей» провели встречи и интервью с более чем 50 участниками конкурса «Лидеры России». Двух финалистов я выбрал в качестве подопечных, многим из конкурсантов мы предложили проектное взаимодействие. Более того, несколько участников конкурса получили от меня предложение занять руководящие позиции в группе компаний «Россети», - отметил Павел Ливинский.