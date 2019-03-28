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Модернизация

В рамках ремонтной программы "МРСК Волги" заменит более 80 тысяч изоляторов

В рамках ремонтной программы МРСК Волги заменит более 80 тысяч изоляторов

29 марта 2019, 10:27
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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С целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») ежегодно реализует ремонтную программу электросетевого комплекса. Работы проводятся в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областях, в Республике Мордовия и Чувашской Республике.

План ремонтной программы подготовлен на основе инструментальных исследований и визуальных осмотров оборудования, которые ведутся круглогодично.

Массовые ремонтные работы на подстанциях (ПС) и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи начнутся после завершения текущего осенне-зимнего периода, когда у энергетиков появится возможность вывода оборудования в ремонт. Основной объем придется на весенние и летние месяцы, а завершение - на начало октября.

В текущем году энергетики планируют отремонтировать более 35 тыс. км ВЛ 0,4-110 кВ. Для обеспечения устойчивой работы линий электропередачи предстоит заменить свыше 81 тыс. изоляторов и 13 тыс. опор. Ремонтные работы пройдут на 606 ПС 35-110 кВ и 715 трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ.

Важным направлением ремонтной программы является расчистка и расширение просек от древесной и кустарниковой растительности. Во избежание падения деревьев при помощи мульчерной техники энергетики расчистят более 5,5 тыс. га трасс линий электропередачи всех классов напряжения.

Своевременно и качественно выполненные ремонтные работы позволят энергетикам «МРСК Волги» обеспечить устойчивое функционирование электросетевого оборудования и надежное электроснабжение потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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