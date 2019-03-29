Ведущие российские IT-компании договорились о создании "Цифровой долины" в Красноярске

Корпорация развития Енисейской Сибири и 30 ведущих московских и красноярских IT-компаний заключили соглашение о создании в Красноярске "Цифровой долины". Церемония прошла в рамках Красноярского экономического форума и вместо традиционных подписей на бумаге участники оставили отпечатки ладоней на электронном экране, сообщает корреспондент ТАСС.

Цель проекта - сконцентрировать в одном месте и сформировать благоприятные условия для работы лучших отечественных IT-компаний, стимулировать развитие российских информационных технологий. Для этого в Красноярске будет построен высокотехнологичный технопарк, на площадях которого компании могут разместить свои офисы. Общее число рабочих мест в "Цифровой долине" через пять лет составит 5 тысяч. Уже до конца этого года может быть создано до одной тысячи рабочих мест, что принесет бюджету 50 млн рублей налогов.

"Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", который состоит из промышленных проектов в сфере добычи, переработки металлов, минералов, пополняется еще одним, связанным с высокотехнологичными решениями, с использованием самых сильных сторон нашего человеческого потенциала. Проект очень молодой, ему буквально пара месяцев", - сказал на церемонии генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

В состав "Цифровой долины" войдут технопарк, жилые массивы "Новоостровский" и "Академгородок", Красноярский научный центр, Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета и центр киберспорта. Ее резиденты получат низкую стоимость арендных платежей, наличие активных инвесторов, "зеленый коридор" для реализации своих проектов, а также особых условий для сотрудников - комфортной жилой инфраструктуры, удобной транспортной логистики между площадками.

"Наша роль в проекте это привлечение федеральных компаний. Буквально за полтора месяца смогли договориться [об участии в проекте] с пятью довольно крупными компаниями. Это Фонд "Атом", который делал "Цифровую долину" в Сочи, это AT Consulting, Beeper, ВЦИОМ, наше агентство. Рассчитываем до лета привезти сюда около 20 крупных игроков и это будет или перерегистрация их здесь или создание обособленных подразделений с рабочими местами", - сказал ТАСС управляющий партнер "Социальные сети" Денис Терехов.

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума стала роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума.

ТАСС