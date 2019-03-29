Завод по переработке угля в жидкое топливо планируется построить в Красноярском крае

Ангарский углехимический завод (АУХЗ) по переработке каменного угля в жидкое топливо планируется построить в Мотыгинском районе Красноярского края. Сумма инвестиций оценивается в $134 млн, сообщил в пятницу в ходе Красноярского экономического форума Юрий Пиманов - директор компании "Коал-консалтинг", оператора проекта.

"Объем инвестиций $134 млн, инвестиционная фаза - три года, срок окупаемости проекта - семь лет", - сказал Пиманов на инвестиционной сессии перспективных проектов, планируемых к реализации в рамках мегапроекта "Енисейская Сибирь".

По его словам, собственные средства инвестора в проекте составят 30% от объема инвестиций. Предполагается перерабатывать уголь с участка Листвяжный-III Кокуйского месторождения каменного угля в Мотыгинском районе. Из него будет производиться синтетический бензин и синтетическое дизельное топливо стандарта "Евро-5", а также синтетические масла.

Проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

Красноярский экономический форум в этом году проходит с 28 по 30 марта в обновленном формате Российского саммита конкурентоспособности. Ключевой темой форума стала роль конкурентоспособности в обеспечении развития российской экономики. ТАСС выступает стратегическим медиапартнером форума.

ТАСС