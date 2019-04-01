170 млн рублей направлено на ремонт энергообъектов в трех районах края

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети (входит в группу «Россети») на правит в 2019 году 172 млн рублей на ремонт объектов основной и распределительной сети в районах зоны ответственности филиала (Славянский, Красноармейский и Темрюкский).

В сравнении с предыдущим годом ремонтная программа на 2019 год в зоне ответственности филиала увеличена более чем в 2,5 раза.

Текущие и капитальные ремонты оборудования запланированы на подстанциях НИ-11, Рассвет, Рисовая, Марьянская, Забойская, Красноармейская, Ханьковская, ПАОС.

Энергетики также проведут капитальный ремонт свыше 340 трансформаторных подстанций итрансформаторов. В славянском энергорайоне подлежат замене более 6,5 тыс изоляторов, 18,6 км грозотроса, предусмотрен капитальный ремонт 137 км воздушных линий электропередачи классом напряжения 35 кВ и выше, более 16 га будут расчищены от древесно–кустарниковой растительности.

– Все мероприятия, реализуемые в рамках ремонтной кампании 2019 года, направлены не только на улучшение качества электроснабжения, но и надостижение таких производственных целей, как повышение уровня доступности электросетевой инфраструктуры. Как показывает практика, эффективная проработка задач ремонтной кампании позволяет не только выполнить в полном объеме все запланированные мероприятия, но и перевыполнить их, соблюдая все нормативные сроки, – отметил заместитель генерального директора по специальным проектам – директор филиала Славянские электрические сети Тимур Глушко.

Капитальные и текущие ремонты энергооборудования позволяют значительно снизить количество технологических нарушений, сократить среднюю длительность перерывов электроснабжения потребителей, что в свою очередь, является неотъемлемыми показателями качества и надежности электроснабжения.