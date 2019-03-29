Александр Новак: "Программа модернизации ТЭС позволит модернизировать 41 ГВт мощности – это 25 % всей тепловой генерации в России"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в расширенном заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

Глава Минэнерго России сообщил, что за 2018 год из эксплуатации было выведено 1050 МВт генерирующих мощностей, почти 12 тыс. мегавольтампер трансформаторных мощностей, 825 км магистральных линий электропередач и почти 27 тыс. км распределительных линий электропередач.

«За период с 2019 года по 2024 год произойдет ввод новых генерирующих мощностей в объеме 13,5 ГВт. Модернизация генерирующих мощностей составит 14,8 ГВт, вывод из эксплуатации неэффективных генерирующих мощностей достигнет 10,2 ГВт, предстоит ввод 12 тыс. тыс. новых линий электропередач», - сказал Министр.

Александр Новак добавил, что к 2024 году прогнозируется выйти на следующие параметры: потребление электроэнергии составит 1139 млрд килоВатт.час, среднегодовой прирост составит 1,2 %».

Министр также остановился на теме модернизации и расширения магистральной энергетической инфраструктуры.