Американская Univation Technologies станет лицензиаром завода полимеров ИНК

"Иркутская нефтяная компания" (ИНК) выбрала технологию производства полиэтилена для будущего завода полимеров, который будет построен в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщила пресс-служба ИНК.

Поставщиком технологии выступит американская Univation Technologies.

"Новый завод по производству полиэтилена на базе технологии Unipol будет выпускать полимеры различной плотности, что позволит Иркутскому заводу полимеров получить доступ к российскому и международному рынкам сбыта полиэтилена как высокой плотности (ПЭВП), так и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), применяемых для производства широкого спектра товаров", - говорится в сообщении.

ИНК также определилась с технологией изготовления бимодального ПЭВП, который является сырьем для дальнейшего производства сертифицированных по европейским стандартам (ISO) продуктов: высокопрочных бимодальных пленок и емкостей, произведенных методом выдувного формования, применяемых в быту и промышленности.

Выбрана также технология производства мономодального ПЭВП.

Ранее сообщалось, что ИНК увеличила капитал дочернего ООО "Иркутский завод полимеров", оператора строительства завода, в 3,9 раза, до 10,054 млрд рублей, и начала проектирование будущего предприятия.

Согласно сайту ИНК, строительство Иркутского завода полимеров в Усть-Куте отнесено к третьему этапу газового проекта компании на севере Иркутской области. Предприятие будет выпускать 650 тыс. тонн полиэтилена низкой и высокой плотности (из этана) в год. Завершить строительство завода планируется до 2023 года. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation.

Ранее также сообщалось, что ИНК с 2014 года реализует собственный газовый проект общей стоимостью 456 млрд рублей.

К концу 2018 года в рамках I этапа компания завершила строительство комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте. Там планируется хранить техническую смесь пропана и бутана, это сырье будет по железной дороге отправляться потребителям.

В настоящее время компания приступила ко II этапу проекта, в частности, к строительству Усть-Кутского газоперерабатывающего завода. Компания также построит две установки комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, одну - на Марковском месторождении и газофракционирующую установку в окрестностях Усть-Кута.

ООО "Иркутская нефтяная компания" объединяет компании, занимающиеся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. Основной добывающий актив ИНК - Ярактинское месторождение в Иркутской области.

Основным владельцем ИНК через АО "ИНК-Капитал" (ИНКК) является Николай Буйнов. Европейский банк реконструкции и развития владеет 4,4% в капитале ИНКК, Goldman Sachs - 3,75%.

Interfax