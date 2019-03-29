Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья поддержали всемирную акцию "Час Земли"

Сотрудники МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья поддержали всемирную акцию «Час Земли», которая прошла в минувшую субботу (30 марта 2019 года с 20:30 до 21:30), отключив внешнюю подсветку на зданиях управлений филиалов и усилив контроль работы электросетевого комплекса и динамики изменений метеоусловий в регионах.

Час Земли — это международная акция, в ходе которой фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час для демонстрации неравнодушного отношения к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Добровольное массовое отключение электроэнергии потребителями на один час не может существенно отразиться на деятельности распределительного сетевого комплекса, тем не менее, специалисты энергокомпаний усиленно следили за уровнем энергопотребления и функционированием энергообъектов.

«Ежегодно МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья поддерживают эту международную инициативу, символизирующую солидарность жителей планеты в решении проблем ресурсосбережения. Присоединиться к акции и внести свой вклад в сохранение природы и энергетических ресурсов планеты может каждый!» - поясняет генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Поддерживая экологическую инициативу населения, напоминающую о необходимости рационального использования ресурсов планеты, сотрудники филиалов и исполнительных аппаратов компаний обеспечили бесперебойную и качественную работу энергосистемы. В период проведения акции было организовано дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей всех филиалов.

Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В 2019 году она проходила уже в 13-й раз. Ежегодно в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция — символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру. Тема российского Часа Земли 2019 − «Ответь за природу!» Леса, реки и редкие животные не могут рассказать о своих проблемах, а тем более решить их, это под силу только человеку.