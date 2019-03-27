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Мероприятия

Энергетики "Пермэнерго" приняли участие в обсуждении региональных аспектов развития цифровой экономики

Цифровая трансформация 2030, Пермэнерго

28 марта в Перми на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета прошли мероприятия Пятого экономического конгресса «Пермский край: цифровое будущее – здесь и сейчас».

Собравшихся приветствовали первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина, депутат Государственной Думы Игорь Сапко, ректор ПГНИУ, профессор Игорь Макарихин.

В форуме ученых, представителей органов власти различных уровней и бизнеса приняли участие более 500 человек. Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» представляли начальник департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Олег Папко и начальник управления технологического развития и энергоэффективности Виталий Черемных.

Программа Пятого конгресса включала пленарное заседание и семь сессий, в ходе которых ведущие федеральные и региональные эксперты, экономисты и представители IT-индустрии обсудили актуальные вопросы развития экономики края в период цифровизации. Основной акцент в дискуссиях был сделан на методиках внедрения цифровых технологий во все сферы деятельности и подготовке кадров для будущей цифровой экономики.

«Пермский край стремится быть в числе лидеров по развитию цифровой экономики, эффективно решать проблемы цифровой трансформации различных ее отраслей, в том числе энергетики.  Разработанная и утвержденная ПАО «Россети» концепции «Цифровая трансформация – 2030» отвечает на современные вызовы. В ближайшей и долгосрочной перспективе нам необходимо последовательно решить задачи по диджитализации всех бизнес-процессов, что позволит позволить повысить эффективность работы электросетевой компании, создать набор дополнительных сервисов для потребителей», - отмечает начальник управления технологического развития и энергоэффективности Виталий Черемных.

«Дискуссии на сессиях Пятого конгресса «Пермский край: цифровое будущее - здесь и сейчас» показали, что форум является эффективной площадкой для диалога науки, власти и бизнеса», - подчеркивает председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края, заведующая кафедрой мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Татьяна Миролюбова. - Резолюции конгресса будут направлены в Государственную Думу, органам власти различных уровней. Судя по прошлым форумам, диалог протекает в рабочем формате, наука, бизнес и власть слышат друг друга, и затем результаты обсуждения воплощаются в реальные проекты». 

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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