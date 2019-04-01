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Контракты

"Газпром" решил строить СПГ-завод на Балтике с "Русгаздобычей"

"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области. Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллиардов рублей, сообщил "Газпром".

Предполагается, что альянс возведет завод по переработке мощностью 45 миллиардов кубометров газа в год, из которых ежегодные объемы производства и отрузки составят 13 миллионов тонн СПГ, четыре миллиона тонн этана и 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Газ на переработку возьмут на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона, а остатки в объеме около 20 миллиардов кубометров вернут в трубу.

Годом ранее на стадии обсуждения проекта предполагалось, что этот газ пойдет сразу в балтийскую экспортную магистраль. Этан же будут поставлять на газохимический комплекс мощностью три миллиона тонн полимеров в год, и этот проект уже будет курировать "Русгаздобыча".

"Газпром" рассчитывает на ввод первой очереди комплексного предприятия во второй половине 2023 года, второй очереди - до конца 2024-го. Ожидаемая выручка - четыре миллиарда долларов в год, число новых постоянных рабочих мест - пять тысяч. "Запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также СУГ (на 30-40 процентов)", - говорится в сообщении.

 

RG.RU

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