Правительство Индии одобрило новую политику в отношении крупных гидроэнергетических проектов

Правительство Индии одобрило новую политику в отношении развития гидроэнергетического сектора, в соответствии с которой крупные гидроэнергетические проекты теперь будут рассматриваться как проекты в сфере ВИЭ, при формировании обязательств по покупке электроэнергии, выработанной несолнечной ВИЭ-генерацией (non-solar renewable purchase obligation, non-solar RPO).

Ранее только гидроэнергетические проекты мощностью менее 25 МВт могли быть включены в программы по развитию ВИЭ и, соответственно, попадали в категорию non-solar RPO. Принятое правительством нововведение позволяет устранить различие между проектами строительства гидроэнергетических объектов мощностью до 25 МВт и свыше 25 МВт и распространить на них действие non-solar RPO, что позволит довести долю ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей в стране до 40% к 2030 г. крупные гидрогенерирующие объекты планируется вводить в эксплуатацию после получения уведомления о включении их в категорию non-solar RPO.

В январе 2019 г. индийский регулятор в энергетике – Central Electricity Authority (CEA) – приостановил реализацию около 16 гидроэнергетических проектов общей мощностью 5 950 МВт, из которых 10 проектов остановлены из-за трудностей с их финансированием. Это побудило правительство как можно скорее разработать новую политику в отношении гидроэнергетических ресурсов, что может стать первым шагом к размораживанию данных проектов.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata