Специалисты кабельного завода "Кабэкс" провели форум среди лидеров отрасли

Прошёл очередной форум "Кабельного завода Кабэкс". На форуме обсуждались темы честного кабеля изготовленого по ГОСТ. Понятие фальсификата - законы и последствия производства фальсифицированного кабеля. Презентация поэтапного производства кабеля на Кабельном заводе Кабэкс, с демонстрацией роликов и использованием технологии дополненной реальности.

В ходе форума специалисты делились сведениями о предприятии: факты истории, географическое положение, особенности технологических процессов и главные преимущества изделий. Демонстрировали учебный фильм, который раскрывает все основные стадии производства кабеля – от первичной обработки медной катанки до нанесения оболочки. Также были показаны основы технических характеристик и сертификации кабеля, разница между продукцией, изготовленной по ГОСТ и ТУ.

Система вебинаров позволяет не только быстро подготовить по-настоящему квалифицированных дилеров по всей России, но и повышает уровень осведомленности клиентов.

Также наша компания проводит экскурсии по заводу для школьников. Мы показываем процесс производства кабеля, говорим о достоинствах и преимуществах рабочих профессий.