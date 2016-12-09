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Мероприятия

Специалисты кабельного завода "Кабэкс" провели форум среди лидеров отрасли

Специалисты кабельного завода Кабэкс провели форум среди лидеров отрасли

1 апреля 2019, 12:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Прошёл очередной форум "Кабельного завода Кабэкс". На форуме обсуждались темы честного кабеля изготовленого по ГОСТ. Понятие фальсификата - законы и последствия производства фальсифицированного кабеля. Презентация поэтапного производства кабеля на Кабельном заводе Кабэкс, с демонстрацией роликов и использованием технологии дополненной реальности.

В ходе форума  специалисты делились сведениями о предприятии: факты истории, географическое положение, особенности технологических процессов и главные преимущества изделий. Демонстрировали учебный фильм, который раскрывает все основные стадии производства кабеля – от первичной обработки медной катанки до нанесения оболочки. Также были показаны основы технических характеристик и сертификации кабеля, разница между продукцией, изготовленной по ГОСТ и ТУ. 

Система вебинаров позволяет не только быстро подготовить по-настоящему квалифицированных дилеров по всей России, но и повышает уровень осведомленности клиентов. 

Также наша компания проводит экскурсии по заводу для школьников. Мы показываем процесс производства кабеля, говорим о достоинствах и преимуществах рабочих профессий.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабэкс

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