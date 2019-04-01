Таргетированная реклама на аудиторию портала RusCable.Ru

Самое ценное - это аудитория

Медиахолдинг «РусКабель» развивается и предоставляет новый эффективный рекламный инструмент – ведение таргетированной рекламы в рекламной сети Яндекса с использованием доступа к сегментированной аудитории портала RusCable.Ru.



Теперь мы предоставляем возможность рекламодателям «прицельно» настроить свою таргетированную рекламу Яндекса на аудиторию портала RusCable.Ru, его отдельных разделов и пользователей отдельных проектов медиахолдинга.

Как это использовать?

Аудитория каждого конкретного раздела сайта имеет разные интересы и потребности. Например, те, кто заходил на портал в раздел «Оборудование» или писал на форуме с высокой долей вероятности являются инженерами или технологами и интересуются оборудованием. Теперь мы даем возможность нашим рекламодателям не просто рекламироваться в разделе «Оборудование», но и запустить таргетированную рекламу в Яндексе на эту же самую аудиторию, которая, например, заходила на RusCable.Ru в раздел «Оборудование».

Зачем это вообще нужно?

Работать с готовой аудиторией - значит экономить свой рекламный бюджет. Например, можно настроить Яндекс.Директ на пользователей отраслевой службы заказов и тех, кто подавал заявки в тендеры. Условно - 3000 человек. Маленький сегмент с самой релевантной рекламой. Именно такие "целевые" сегменты мы будем вычленять в зависимости от запросов клиентов. Соответственно и затраты на Яндекс.Директ будут не такими и большими. Технически вам из всего интернета надо баннеры показывать только 3000 человек.

Для новичков в таргете

Мы готовы полностью вести таргентированные рекламные кампании за наших клиентов. Все просто, вы платите, мы все сами настраиваем, запускаем, тестируем, улучшаем, делаем креативы. Как агентство полного цикла. Вам остается только следить за результатами и получать клиентов.

Режим эксперта

Мы предоставляем платный доступ к аудитории портала, настраиваем пиксели, помогаем сделать правильную выборку, загрузки данных, сравнение сегментов и выступаем только как аналитики и техники сбора аудитории.

Узнайте больше и задайте свой вопрос на форуме RusCable.Ru

Сергей Кузьминов

Заместитель директора по развитию

Маркетинг и спецпроекты

s.kuzminov@corp.ruscable.ru