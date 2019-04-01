В армавирском энергорайоне завершена реконструкция двух крупных питающих центров

Энергетики Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») провели реконструкцию подстанции «Отрадо-Кубанская» в Гулькевичском районе и завершают работы по модернизации оборудования на подстанции «ЗТВС» в г.Армавире в рамках инвестиционной программы. Монтаж нового оборудования позволит повысить надежность работы энергосистемы и снизить риск технологических нарушений в работе питающих центров.

На энергообъектах установлено новоеоборудование, соответствующее современным требованиям. Комплектные распределительные устройства наружной установки оснащеныбыстродействующими защитами от дуговых замыканий.

– Внутренние короткие замыкания, сопровождаемые электрической дугой, представляют значительную опасность для оборудования. Современные устройства защиты, выполненные с использованием цифровых технологий и оснащенныеоптоволоконными датчиками, позволят сберечь оборудование КРУН от крупных повреждений, – комментирует главный инженер Армавирскихэлектрических сетей Андрей Бабцов.

Подстанция «ЗТВС» является источником электроэнергии для 37 тысяч горожан и крупных промышленных предприятий Армавира. Подстанция «Отрадо-Кубанская» снабжает электричеством 14 населенных пунктов Гулькевичского района, в которых проживает долее десятка тысяч человек.

Реализация инвестиционной программы направлена на реновацию основных фондов для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей. В минувшем годуобъем вложений в техническое перевооружение и модернизацию энергооборудования Армавирскимфилиалом Кубаньэнерго составил 59 млн рублей.