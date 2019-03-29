В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" проведены обучающие семинары по цифровизации

Начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Татьяна Деникина филиала «Мариэнерго» на обучающем селекторе с начальниками РЭС рассказала о приоритетной задаче, поставленной компанией ПАО «Россети» перед энергетиками: построении цифровой электрической сети с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, управляемости. Согласно Концепции цифровизации сетей ПАО «Россети» на 2018-2030 годы в регионах России уже в ближайшие годы будут реализованы несколько крупных проектов, выводящих энергетику на более высокий уровень.

В Республике Марий Эл будет реализован проект «Цифровой РЭС» на базе Семеновского района электрических сетей. В 2019 году в этом районе электрических сетей будет проведена работа по внедрению цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом. На совершенно новый уровень будет выведена управляемость сети. У специалистов компании появится возможность более оперативно определять поврежденные участки, с диспетчерского пункта выделять их и выводить в ремонт, а конечных потребителей перезапитывать через резервные схемы, что, безусловно повысит наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность электросетевого комплекса.

В рамках реализации в регионах деятельности МРСК Центра и Приволжья проекта по созданию Единых центров управления сетями, которые объединят компетенции управления основной и распределительной сетью, в Марий Эл будет создан один Единый центр управления сетями. Он будет находиться в г. Йошкар-Оле. Кроме того, запланировано обеспечить цифровой радиосвязью все РЭС филиала, а все подстанции высокого класса напряжения 35 и 110 кВ – 100-процентной наблюдаемостью сети.

Теме цифровизации посвящена серия встреч со студентами и школьниками, на которых энергетики представляют «Азбуку цифровой трансформации: просто о сложном». Материалы Азбуки позволяют получить базовое представление об энергосистеме и ее цифровой трансформации. Рассказывая о задачах, стоящих перед энергетиками страны, по повышению надежности электроснабжения потребителей, которые будут решены с применением цифровых технологий, специалисты отрасли не только обучают школьников и студентов, но и показывают массу преимуществ и перспектив профессии энергетика и отрасли в целом.