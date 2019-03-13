Атомэнергомаш ввел в работу новые обрабатывающие центры на Атоммаше

На «Атоммаше» введены в эксплуатацию современные высокопроизводительные обрабатывающие центры. Станочный парк предприятия пополнился горизонтально-расточным и токарно-винторезными станками с числовым программным управлением (ЧПУ).

Горизонтально-расточной обрабатывающий центр PRIMA предназначен для высокоточной обработки деталей массой до 5 тонн. Специальное оснащение позволяет проводить обработку изделий в автоматическом режиме со скоростью до 5000 оборотов в минуту. Благодаря новому обрабатывающему центру время сверления отверстий для деталей клапанов сократилось в 5 раз, трудоемкость при нарезке зубьев на рейках/штоках снизилась в 3 раза. Таким образом, корпуса клапанов регулирующих и клапанов обратных обрабатываются за одну установку, при этом время обработки сократилось в 2 раза. Также обрабатывающий центр оснащен поворотным столом с точностью позиционирования 0,02 мм, что позволяет добиться точной обработки глубоких отверстий с поворотом стола.

Токарные станки SP Line 280 и SP Line 430 предназначены для универсальной и экономичной обработки фланцев, валов и деталей из прутка. Компактные станки обладают жесткой конструкцией с минимальной температурной деформацией, высокой точностью, скоростью и звукоизоляцией. С помощью нового оборудования специалисты сократили количество технологических операций. Если ранее на изделиях приходилось выполнять операции точение и шлифование, то на новом оборудовании после операции точения не требуется шлифовка изделий. Это сокращает время переналадки и количество оснастки и, в целом, трудоёмкость.

В 2019 году модернизация участка трубопроводной арматуры продолжится. На участок поступят еще три станка: токарно-фрезерный обрабатывающий центр и два токарно-карусельных станка с фрезерным шпинделем.