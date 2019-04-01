ФСК ЕЭС увеличила до 1850 МВА мощность одного из звеньев Петербургского энергокольца – подстанции 330 кВ "Восточная"

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменила на подстанции 330 кВ «Восточная» два трансформатора по 25 МВА на силовое оборудование суммарной мощностью 80 МВА. В результате проекта созданы возможности для подключения новых потребителей Всеволожского района Ленинградской области с населением более 350 тыс. человек.

Новые устройства оснащены современной системой мониторинга, которая отслеживает состояние изоляции вводов трансформаторов и передает данные на автоматизированные рабочие места дежурного персонала в режиме реального времени. Это позволяет повысить надежность работы трансформаторов при одновременном снижении затрат на их техническое обслуживание и ремонт. Все оборудование произведено в России.

Подстанция 330 кВ «Восточная» является одним из системообразующих объектов электроэнергетики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участвуя в выдаче мощности Ленинградской АЭС, Киришской ГРЭС и Северо-Западной ТЭЦ. От бесперебойной работы объекта зависит передача электроэнергии на Выборгский преобразовательный комплекс для дальнейшего транзита в Финляндию.

Кольцевая сеть электроснабжения Санкт-Петербурга состоит из шести подстанций 330 кВ («Василеостровская», «Восточная», «Волхов-Северная», «Завод Ильич», «Северная» и «Парнас») и связывающих их магистральных линий электропередачи общей протяженностью 99 км. Один из участков энергокольца проложен по дну Финского залива – между Лахтой и Васильевским островом. Кольцевая схема обеспечивает двухстороннее питание объектов. Это повышает энергобезопасность региона, поскольку исключает ограничение электроснабжения потребителей при возникновении технологических нарушений на каком-либо из объектов.