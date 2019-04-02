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Инвестиции (проекты)

Кабмин выделит 2,2 млрд рублей Объединенной авиастроительной корпорации в 2019 году

Кабмин выделит 2,2 млрд рублей Объединенной авиастроительной корпорации в 2019 году

2 апреля 2019, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИЛ-114, ОАК
Отрасль: Машиностроение 

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Правительство РФ выделит свыше 2,2 млрд рублей в 2019 году Объединенной авиастроительной корпорации для реализации программы Ил-114. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Предоставить в 2019 году Объединенной авиастроительной корпорации бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 2 млрд 221 млн 160 тыс. рублей в виде взноса в уставный капитал этого общества в целях последующего предоставления им взносов в уставные капиталы дочерних обществ на осуществление ими капитальных вложений в объекты производственной инфраструктуры и объекты послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300", - говорится в документе.

До 1 сентября 2019 года должна быть подготовлена соответствующая документация на объекты капитального строительства в рамках этой программы.

ОАК ведет разработку пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300, предназначенного для перевозки до 70 пассажиров или до 7 т грузов на региональных авиалиниях. Постройка первого опытного образца самолета Ил-114-300 запланирована на 2019 год, а начало серийных поставок - на 2022 год. Этими самолетами планируется замещать импортные воздушные суда аналогичного класса и устаревшие отечественные самолеты, производство которых прекращено.

Ил-114-300 является глубокой модернизацией советского самолета Ил-114. Он рассчитан на использование в аэропортах, не оборудованных бетонным и плотным грунтовым покрытием полосы, что расширяет спектр его применения.

 

ТАСС

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